أول برنامج مسرّع اجتماعي لتمكين المشاريع الناشئة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً أول برنامج مسرّع اجتماعي يُعزز أثر المؤسسات الاجتماعية القائمة، وذلك عبر توفير الدعم اللازم للتوسع والازدهار في أعمالها ضمن إمارة أبوظبي.

وبالتعاون مع منصة بلغ أند بلاي سوق أبوظبي العالمي المتخصصة بتطوير البرامج والمحتوى، تم اختيار ست مؤسسات اجتماعية قائمة من ستة بلدان للانتساب للدورة الأولى من المبادرة الافتراضية، والتي ستركز على مواضيع تُعنى بالصحة النفسية.

يشجع البرنامج على الابتكار الاجتماعي عبر ترسيخ روابط تجمع بين الأفراد والمؤسسات، بهدف تمكينهم من إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية الملحة في إمارة أبوظبي، من خلال توفير برامج وحصص مباشرة للإرشاد والتوجيه، والتدريب والتأهيل لصقل مهارات المشاركين، بهدف تبادل الخبرات مع المؤسسات والمستثمرين.

وستوفر هيئة معاً إمكانية التعرف على معطيات السوق واحتياجاته، ودعم سبل التعاون المشترك، فضلاً عن توفير المساحات المكتبية اللازمة للعمل، وتسجيل التراخيص لمزاولة الأعمال من سوق أبوظبي العالمي، وبالإضافة لنيل أولوية الحصول على تمويل مالي من برنامج «معاً للمنح».

وسيقدم البرنامج حصصاً تدريبية تخصصية عند الطلب وبأسلوب يلائم احتياجات كافة المشاركين، ويتيح البرنامج فرصة للتواصل مع شبكة من المتخصصين في القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك كبار مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين دعماً للمواضيع المعنية.

وتُقام الدورة الأولى لبرنامج المسرع التابع لهيئة معاً تحت عنوان تعزيز «الصحة النفسية»، والتي تندرج ضمن الأولويات الاجتماعية المحددة من قبل دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، والتي تُعد استجابة سريعة نظراً لحاجة المجتمع لمبادرات قيمة، تساهم في تخفيف الآثار الاجتماعية للجائحة الصحية الأخيرة التي اجتاحت العالم بأسره.

واختارت هيئة معاً المشاريع الستة القائمة، والتي يقدم كل منها حلولاً مبتكرة لمواجهة هذا التحدي الاجتماعي، وستخضع المشاريع لبرنامج مكثف يمتد على مدار ثلاثة أشهر بهدف توسيع نطاق أعمالها وخدماتها.

وقالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «يعكس إطلاق برنامج المسرّع الاجتماعي التزام هيئة معاً بتحقيق أهدافها الرئيسية المتمثلة في تمكين المؤسسات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، وتشجيع نمو قطاع ثالث مزدهر في الإمارة ومعالجة التحديات الاجتماعية عبر إيجاد حلول مبتكرة، بما يعود بالنفع على أبناء مجتمع الإمارة».

وأضافت: «نجحت هيئة معاً في تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية والمنشآت الأهلية ومؤسسات النفع العام وزيادة عددها في أبوظبي، مما ساهم في رفد المجتمع بفرص عمل جديدة في القطاع الاجتماعي، فضلاً عن نشر الوعي بأهمية ريادة الأعمال الاجتماعية وأثرها في إحداث تحول إيجابي».

يفتح برنامج المسرع التابع لهيئة معاً باب المشاركة أمام سكان دولة الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة حول العالم شرط تقديم نموذج لخطة عمل قابلة للتنفيذ على أرض الواقع تم التحقق من جدواها ورؤيتها.

كما يتمثل أحد أهداف البرنامج في جذب المؤسسات الاجتماعية العالمية ذات الأثر الفعال للعمل في إمارة أبوظبي، بهدف زيادة عدد المؤسسات الاجتماعية المرخصة في الإمارة، وتعزيز سبل التعاون بين القطاع الخاص والعام والقطاع الثالث، من خلال تفعيل المشاركة التي تعود بالنفع على جميع الأطراف.

ومن المقرر أن يختتم البرنامج فعالياته في شهر مارس 2021، ضمن حدث خاص يُظهر تطور المؤسسات المشاركة وازدهارها وأهم إنجازاتها خلال فترة البرنامج.