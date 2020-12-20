مسؤولون: أزمة «كورونا» جسدت ريادة الإمارات في التضامن الإنساني

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكد مسؤولون بالعمل الإنساني، أن دولة الإمارات مثال ناجح ورائد في التضامن الإنساني على مر العصور، مشيرين إلى أن الدولة تعمل على المستوى الوطني والعالمي في الحد من تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وجسدت ما تتميز به من سرعة في العطاء والتضامن مع الدول الصديقة والشقيقة وخدمة الإنسان دون تفرقة.

وأشاروا في تصريحات لـ«الاتحاد»، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن الإنساني الذي يصادف العشرين من شهر ديسمبر من كل عام، إلى أن اسم الإمارات بات رمزاً عالمياً لمعانٍ إيجابية كالتسامح والتضامن والتعايش والسلام.

وأكد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن اليوم العالمي للتضامن الإنساني، رسالة سامية تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة في علاقاتها مع العالم أجمع، حيث اتخذت الإمارات بحكومتها الرشيدة هذا النهج الإنساني المستدام، الذي انعكس على شعوب العالم بصرف النظر عن البُعد الجغرافي أو الاختلاف الديني أو العرقي أو الثقافي، وكان لجائحة كوفيد - 19 خير دليل على ذلك.

وقال: إن قيادتنا الحكيمة، تؤكد دائماً حرصها على مساعدة الأشقاء والأصدقاء في مختلف المواقف والظروف، وأن التضامن لا يقتصر فقط على المساعدات بل يمتد في مد جسور التواصل من خلال تعزيز لغة الحوار والتشجيع على إنشاء مبادرات تساهم في غرس الإنسانية، والتآخي، والتضامن.

وأشار إلى أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تعمل بشكل دؤوب لتحقيق الأهداف السامية من العمل الخيري من خلال خلق مبادرات لها تأثير كبير على المجتمع والعالم، وكان من ضمن تلك المبادرات التي تضامن فيها الجميع دون تمييز هي مبادرة صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد - 19 والتي كان لها دور بارز في ترسيخ القيم والمعاني النبيلة، أسوة بالقيادة الرشيدة.

من جهته، ذكر خالد العوضي، نائب المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، أن الجهود المبذولة تدل على التضامن الإنساني الإماراتي عن طريق تقديم المساعدة من دون تفرقة، حيث توجه الإمارات المساعدات لجميع الدول.

وأفاد بأن تسيير الإمارات المساعدات وتسخير الخدمات التي وفرتها الدولة للاستجابة السريعة والمثلى للمساعدات الإنسانية، ذلك بهدف تيسير حياة الإنسان، مشيراً إلى أنه انطلاقاً من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، قامت المؤسسات والمنظمات الإنسانية بإرسال مساعدات متنوعة منذ بداية العام الحالي لنحو 120 دولة حول العالم. وقال: رغم الصعوبات في التنقل الجوي وحالة الإغلاق التي سادت العالم في بعض أشهر العام الجاري، زادت عدد الدول المستفيدة من الخدمات بنحو 40%، حيث وصلت المساعدات لـ 120 دولة.

وأضاف: «كما رافق ذلك زيادة في كميات المساعدات، حيث تم إرسال 1200 شحنة من بداية العام الحالي، بزيادة قدرها 40% عن العام الماضي الذي خرجت فيه 800 شحنة من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية وسيرتها المنظمات الكائنة بالمدينة».

وأشار العوضي إلى أن مخزون المساعدات الإنسانية الموجود بالمدينة تجاوز 110 ملايين دولار، بزيادة تتجاوز 15% عن مخزون العام الماضي البالغ قيمته 90 مليون دولار، موضحاً أنه توجد 88 منظمة ومؤسسة وهيئة إنسانية عالمية تسير مساعداتها وخدماتها انطلاقاً من دبي، إلى معظم دول العالم.

من جانبه، قال سعيد المزروعي، نائب مدير عام جمعية بيت الخير: «الإمارات أرض الإنسانية وكل خير نراه في الإمارات يكون موجهاً لكل شعوب الأرض والإنسانية، حيث لم يُغلق باب ولم ينقطع عطاء».

وأشار إلى أن الإمارات محبة لشعوب العالم والإنسانية، ولذلك تستجيب للآخرين حتى وأن لم يطلب منها مد يد العون أو المساعدة، فالدولة مبادرة ويحكمها في عطائها كرامة ومساعدة الإنسان فقط، لافتاً إلى أن أزمة «كورونا» العالمية أظهرت ميزة وريادة التضامن الإماراتي، حيث أخذت الدولة بزمام المبادرة وقدمت المساعدات للدول الصديقة والشقيقة.

إلى ذلك، أكد أحمد مسمار، أمين سر جمعية دبي الخيرية، أن دولة الإمارات أيقونة ومثل أعلى للتضامن الإنساني، حيث تطبق الدولة كل معاني التضامن، إيماناً منها بأن تعزيز ثقافة التضامن وروح المشاركة هو أمر ذو أهمية لمكافحة الفقر.

وأشار إلى دور وجهود الدولة في القضاء على الفقر وتعزيز التنوع الإنساني، والدخول في شراكات عالمية وبذل كل الجهود للمشاركة وبقوة في إخراج الناس من براثن الفقر والجوع والمرض، باعتبارها الأهداف العالمية للتعاون والتضامن العالمي، لافتاً إلى أن دعم دولة الإمارات للآخرين متنوع وكبير جداً ويجسد المعاني المتعددة التي يستهدفها اليوم العالمي للتضامن الإنساني.