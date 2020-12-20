فارس المزروعي: الإمارات نموذج للعطاء إقليمياً ودولياً

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر في صدارة دول العالم بمجالات العمل الإنساني، عبر تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية النبيلة، التي تستهدف من خلالها دعم الإنسان، وتعزيز صمود البشرية جمعاء في وجه الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثار الكوارث، خاصة في الدول الفقيرة والمحتاجة.

وثمن معاليه، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن الإنساني، والذي يصادف 20 ديسمبر من كل عام، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وحرصها منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، على أن يكون العمل الإنساني من ضمن أولوياتها حتى أصبحت تمثل نموذجاً للعطاء الإنساني محلياً وإقليمياً ودولياً، من منطلق حرصها على تخفيف معاناة الفئات المحتاجة في العديد من دول العالم.

وأكد اهتمام القيادة العامة بالمشاركة في أي مبادرات أو برامج تهدف إلى تعزيز قيمة التضامن في العمل الشرطي، والعمل المستمر لتطوير مبادرات شرطية، ترسخ قيمة التضامن في المؤسسة الشرطية.

وأشاد بالتزام الدولة واهتمامها بدعم التوجه العالمي للقضاء على الفقر، باعتبار ذلك حتمية أخلاقية واجتماعية وسياسية واقتصادية للبشرية، إدراكاً منها أن معدل انتشار الفقر في عدد من الدول والمناطق في العالم هو نتيجة لعدة أسباب، بعضها مُتأصل بسبب ضعف الاستجابة الدولية، وعدم توافر رؤية شاملة لمعالجة هذه المشكلة، حتى أصبحت دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في التزامها بتحقيق أهــداف التنميــة للألفيــّة، والتي أعطت أولوية للقضاء على الفقر.

وأكد حرص أبناء الإمارات على دعم جهود العمل الإنساني ودعم المبادرات الإنسانية والخيرية، والتي تقدم لشعوب العالم أجمع لافتاً إلى أن عمل الخير يأتي انطلاقاً من مبادئ الإسلام، ومن الخصال الحميدة التي تميز الإمارات والمرتبط بقيمها وعاداتها وموروثاتها الأصيلة في تنفيذ مبادرات، تترجم توجيهات قيادتنا الحكيمة في دعم قوافل الخير والإنسانية في العالم أجمع.