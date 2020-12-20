حاكم رأس الخيمة يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب سموه، في برقيته، عن خالص تعازيه ومواساته، داعياً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وبعث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة برقية تعزية مماثلة إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت وإلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت.