«صحة دبي» تدعو لأخد التطعيمات قبل 6 أسابيع من السفر

دبي (الاتحاد)

أكدت هيئة الصحة بدبي أهمية أخذ تطعيمات السفر بمدة لا تقل عن 4 - 6 أسابيع قبل موعد السفر، ليتمكن الجسم من الحصول على الحصانة ضد الأمراض المستهدفة، داعية كافة الراغبين في السفر إلى الاستفادة من الخدمات، التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية الأولية للمسافرين، والتي تشمل الاستشارات الطبية والإرشادات، وتقييم المخاطر والتطعيمات الضرورية لوجهات السفر المختلفة.

وأكدت الدكتورة علياء محمد الدلال، استشاري طب الأسرة ورئيس قسم خدمات البرامج المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي، أهمية الاستفادة من هذه الخدمات قبل السفر لوجود عدد من اللقاحات الإلزامية، التي تشترطها بعض الدول مثل لقاح الحمى الصفراء لدول أفريقيا وأميركا الجنوبية، مشيرة إلى أن الحمى الصفراء تمثل أكبر المخاطر الصحية لزوار أميركا الجنوبية وأفريقيا الوسطى.

وقالت: إن هيئة الصحة بدبي تقدم المشورة والاستشارات الطبية للراغبين في السفر بعد التعرف على وجهة وفترة السفر، وصحة المسافر، والوصفات الطبية الحالية وتاريخ اللقاحات، حيث يتم بعد ذلك التوصية باللقاحات المطلوبة، إضافة إلى تثقيف المسافرين حول احتياطات السفر الأخرى بناءً على وجهتهم.

وقالت الدكتورة الدلال: نظراً لأن متطلبات التطعيم تختلف باختلاف الدولة وبعضها يتطلب جرعات ثانية، فمن المهم زيارة عيادة السفر قبل شهر على الأقل من السفر، وغالباً ما يحتاج المسافر إلى أكثر من لقاح واحد، لذا يوصى بالتخطيط للسفر ومراجعة خدمات المسافرين قبل موعد السفر بأربعة أسابيع على الأقل.

وأشارت إلى أن بعض المسافرين قد يحتاجون إلى إجراء فحص كوفيد - 19 قبل السفر اعتماداً على متطلبات وجهة السفر. لذلك، لا بد من تحديد وقت هذا الاختبار بشكل صحيح حتى يكون صالحاً في وقت السفر. كما يجب عليهم أيضاً اتباع جميع التدابير الاحترازية اللازمة مثل ارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين، وغسل اليدين بشكل متكرر أو تعقيمهما.

ونصحت الدكتورة فاطمة المرزوقي، طبيبة الأسرة في قطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي، السيدات الحوامل بتجنب السفر في بداية الحمل، كما نصحت كافة المسافرين المبادرة إلى زيارة خدمات المسافرين بهيئة الصحة بدبي قبل السفر والاستفسار عن التطعيمات الموصى بها والمطلوبة دولياً للجهة المقصودة، والحرص على اصطحاب سجل التطعيم الخاص بالمسافر أثناء السفر، واتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الملاريا عند زيارة المناطق الموبوءة. ودعت أصحاب الأمراض المزمنة إلى أهمية استشارة الطبيب قبل السفر وخاصة مرضى السكري، والحساسية، والربو، وأمراض القلب وغيرها، مع أهمية أخذ الكمية الكافية من الأدوية خلال السفر، وحقيبة الإسعافات الأولية وبعض اللوازم الصحية الضرورية، مثل: مسكنات الألم المخفضة للحرارة، ومطهر لليد، أدوية الحساسية وغيرها.