حاكم أم القيوين يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح





بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب سموه، في برقيته، عن خالص تعازيه ومواساته في الفقيد، داعياً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وبعث صاحب السمو حاكم أم القيوين برقية تعزية مماثلة إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت وإلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت.



