«الوطني» يناقش مشروعي قانوني «ميزانية الاتحاد» والحساب الختامي غداً

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، غداً الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020م، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، ويناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021 الذي أحيل بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بصفة الاستعجال، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏12/‏‏‏2019، كما يوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بالقطاعات المالية والإسكان والبنية التحتية.

وحسب جدول أعمال الجلسة، سيتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية - رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، من العضو حميد علي العبار الشامسي حول «إجراءات منح أصحاب الهمم المساعدة السكنية وحالات إعفائهم من سدادها»، ومن العضوة ناعمة عبدالله الشرهان «النائب الثاني لرئيس المجلس» حول «رصف الشوارع الداخلية في منطقة العجيلي»، و«حوادث الشاحنات في منطقة شوكة»، كما يوجه العضو عبيد خلفان الغول السلامي سؤالاً إلى معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، حول «التسهيلات والتركزات الائتمانية للبنوك الوطنية».

وفي بند التقارير الواردة من اللجان، يطلع المجلس على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بشأن توصيات المجلس لموضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس».

وفي بند الرسائل الواردة للمجلس، سيطلع المجلس على رسالة واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع - وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول «سحب مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات».

وطبقاً لبند المراسيم بقوانين التي صدرت، يطلع المجلس على المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1987 بشأن الأوسمة المدنية.

وفي بند الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة، يطلع المجلس على «14» مرسوماً اتحادياً، هي: مرسوم اتحادي رقم (165) لسنة 2020 بالتصديق على انضمام الدولة إلى اتفاق استراسبرغ الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع، ومرسوم اتحادي رقم (166) لسنة 2020 بانضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2021، ومرسوم اتحادي رقم (167) لسنة 2020 بانضمام الدولة إلى بروتوكول عام 1996م لتعديل اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م، ومرسوم اتحادي رقم (168) لسنة 2020 بانضمام الدولة إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، ومرسوم اتحادي رقم (169) لسنة 2020 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة بليز في شأن التعاون الاقتصادي، ومرسوم اتحادي رقم (170) بالتصديق على بروتوكول بشأن تعديل اتفاقية الإعفاء المتبادل من الحصول على التأشيرة المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة والموقعة بتاريخ 25 أبريل 2013 بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بيلاروسيا، ومرسوم اتحادي رقم (171) لسنة 2020 بالتصديق على انضمام الدولة إلى الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، ومرسوم اتحادي رقم (172) لسنة 2020 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ليبيريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، ومرسوم اتحادي رقم (173) لسنة 2020 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية إندونيسيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، ومرسوم اتحادي رقم (174) لسنة 2020 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وجمهورية غينيا بيساو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، ومرسوم اتحادي رقم (175) لسنة 2020 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.

ومن المقرر أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة الثانية المعقودة بتاريخ 8/‏‏‏12/‏‏‏2020م.