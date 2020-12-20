«شورى شباب الشارقة» يختتم أعماله بعد غدٍ

الشارقة (وام)

تنظم «ناشئة الشارقة» و«سجايا فتيات الشارقة» التابعتان لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين يوم بعد غدٍ الأربعاء عبر منصة الاتصال المرئي «زوم»، مراسم الحفل الختامي لـ«شورى شباب الشارقة» في دورته السابعة.

يشارك في الحفل أعضاء شورى شباب الشارقة البالغ عددهم 80 عضواً إلى جانب كوكبة من قيادات دوائر وهيئات المجتمع المحلي والإماراتي الذين تولوا الرد على أسئلة واستفسارات الأعضاء خلال جلسات الدورة السابعة على مدار عامي 2019 - 2020.

وشهدت الدورة السابعة - التي أُقيمت شعار «خدمة المجتمع قيادة» - تنظيم خمس جلسات ناقش الأعضاء خلالها جملة من المحاور والقضايا قدموا سلسلة من الأفكار والمقترحات التي تسهم في خدمة المجتمع بشكل عام والشباب على وجه الخصوص، حيث خُصصت الجلسة الرسمية الأولى التي أقيمت في مارس عام 2019 بمقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشة محور «الإعاقة»، فيما تطرق الأعضاء خلال الجلسة الثانية إلى محور «التنمر» وأثره على الفرد والمجتمع.

وشارك أعضاء من مجلسي «شورى أطفال الشارقة» و«شورى شباب الشارقة» في وقائع الجلسة الثالثة التي أقيمت تحت عنوان «الشباب والتطوع» في مملكة البحرين، بمشاركة وفد من أطفال وشباب المملكة ضمن فعاليات النسخة العاشرة من مدينة شباب 2030.

وناقش الأعضاء في الجلسة الرابعة محور «الأمن والأمان»، بحضور ممثلين عن القيادة العامة لشرطة الشارقة.. فيما تناولت الجلسة الخامسة محور «الإساءة للأطفال والشباب» في أول جلسة برلمانية عن بُعد تُعد الأولى من نوعها في المنطقة على مستوى برلمانات الشباب والتي جمعت أعضاء شورى أطفال وشباب الشارقة في منصة واحدة.