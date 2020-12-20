مباني «أوقاف دبي» بالطاقة الشمسية

دبي (الاتحاد)

انتهت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي من تنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية في مبانٍ تابعة لها في منطقة المحيصنة (بنايات ذوي الدخل المحدود).

وقالت المؤسسة: إن مشروع الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء هو الأول من نوعه في مباني المؤسسة، وبسعة إنتاجية 1.3 ميغاواط في الساعة، وتقدر الطاقة المنتجة سنوياً بـ 2000 ميغاواط، مشيرة إلى أن تكلفة المشروع بلغت 4 ملايين درهم، فيما يبلغ عدد الألواح الشمسية المركبة في المشروع 3456 لوحاً في 4 مبانٍ.

وبحسب المؤسسة، فإن مشروع إنتاج الكهرباء من الخلايا الشمسية في مباني المحيصنة، يأتي ضمن مبادرة «شمس دبي» التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي في المباني والبيوت، التي تهدف إلى تقليل قيمة فاتورة استهلاك الطاقة وإلى تقليل الانبعاثات الكربونية. وقال خالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر: إن مشروع الطاقة الشمسية سيسهم في تخفيض مصروفات الأصول التشغيلية، من خلال خفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء للمباني، إضافة إلى إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، التي ستسهم في ترسيخ دعائم التنمية المستدامة للوقف انسجاماً مع استراتيجية المؤسسة.