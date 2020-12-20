10 شروط لنجاح مشروع تربية الحلال بأبوظبي

إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مربي الثروة الحيوانية إلى اتباع عدد من الإرشادات والشروط اللازمة لضمان نجاح مشروع تربية الحلال بصفة عامة «ضأن، ماعز، إبل، أبقار»، إذ يتطلب نجاح المشروع شراء الحيوانات من مصدر موثوق، وأن تكون متوافقة مع الظروف البيئية والذوق العام للمستهلك، وتصميم العزب والحظائر بالطرق التي تراعي الأمن الحيوي وصحة الحلال، وأن تشتمل على مخازن للأعلاف، وغرف عزل، وولادة، كما دعت إلى ضرورة عمل سجلات للحيوانات، واتباع برنامج التحصين الدوري ضد الأمراض، بأنواعها، وبمعرفة الطبيب البيطري، التابع له عزبة المربي، والتخلص من الحيوانات النافقة بطريقة صحيحة.

وأكدت الهيئة عبر قنواتها المتخصصة على وسائل التواصل، في إطار الخدمات والمتابعة التي تقدمها، أن التغذية السليمة من حيث الكم والنوع من الأعلاف المركزة، والمالئة، حسب الغرض من التربية، والمرحلة العمرية والإنتاجية، مع توفير مصدر نظيف لمياه الشرب، كما دعت إلى مراعاة تقسيم الحيوانات في الحظائر حسب المرحلة الإنتاجية، حتى يسهل حصول الحيوانات على احتياجاتها من التغذية، كما أوضحت ضرورة مراعاة إجراء عمليات الدفع الغذائي للإناث، وذكور التلقيح قبل موسم التلقيح بثلاثة أسابيع.

كما شددت على مراقبة عملية الولادة، حيث يستلزم الأمر توفير أو وجود عامل من بين العمال، والتأكد من حصول المولود على السرسوب أو اللبأ بعد الولادة، والتأكد أيضاً من وقوفه بصورة طبيعية، وأخيراً تعويد المواليد على تناول الأغذية الجافة والمركزة بكميات قليلة، تزداد تدريجياً من بعد الولادة بأسبوعين وحتى عمر الفطام، وأكدت على أن الإدارة السليمة وتخصيص مربي الثروة الحيوانية أو مالك العزبة لجزء من وقته لمتابعة مسار ثروته الحيوانية هما كلمة السر في نجاح المشروع.

ودعت الهيئة خلال ورشة نظمتها عن بُعد، عن المجترات الصغيرة والولادة، إلى بدء تعويد المواليد على تناول العلف، وذلك بوضع أوراق الجت الجاف في المعالف، وبعدها يتم تجهيز العلف المركز الخاص لهذه الفترة والذي يحتوي على 18% بروتين خام، وأن يكون مستساغاً جداً من قبل المواليد، حيث إن استعمال الخلطة الزاحفة مع التغذية على الحليب يؤدي إلى زيادة في الوزن 20-30%. وتعتبر الذرة الصفراء أكثر استساغة من بقية أنواع الحبوب الأخرى. إن التغذية الزاحفة تعمل على تطوير الكرش وتعويد الحيوان على تناول المواد العلفية الخشنة.

رعاية

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ضرورة رعاية النعاج الوالدة، فعند ولادة المواليد مباشرة يجب اتباع ما يلي: تعقيم الحبل السري باليود لمنع تسرب المسببات المرضية إلى جسم المولود للوقاية من مرض (الكساح)، ونقل الأمهات والمواليد إلى حظيرة خاصة بالمواليد والأمهات، والمباشرة في تقديم حليب الأم السرسوب (15-20) دقيقة بعد الولادة، وتبقى النعاج مع مواليدها لمدة يومين إلى أربعة أيام، وهذا يعتمد على صحة المواليد وقدرتها على الرضاعة، وتجمع النعاج الوالدة ومواليدها في حظائر، بحيث يراعى أن تكون كل مجموعة متجانسة، وأن تكون الفترة بين أول وآخر ولادة حوالي أسبوعين. وتعطى جميع المواليد جرعة من فيتامين (هـ) مع سيلينيوم.