تكريم فائزي «الطاقة المبتكرة»

رأس الخيمة (وام) -

كرمت دائرة بلدية رأس الخيمة وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» الفائزين بمسابقة رأس الخيمة للطاقة المبتكرة «النسخة المدرسية» خلال الحفل الذي أقيم في مقر «راكز»، بحضور كبار المسؤولين والفائزين.

شارك في المسابقة -التي نظمتها دائرة بلدية رأس الخيمة برعاية «راكز»- أكثر من 50 مدرسة وتم إطلاقها في يناير الماضي، واستلمت الدائرة أكثر من 100 مشاركة من الطلاب الذين عرضوا من خلال مشاركاتهم أفكاراً مبتكرة حول كيفية تعزيز توفير الطاقة والمياه في مجتمعات رأس الخيمة، وقامت لجنة التقييم المكونة من بعض أعضاء لجنة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في رأس الخيمة بتقييم واختيار أكثر الأفكار ابتكاراً.