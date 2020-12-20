بلدية أبوظبي: تنفيذ القواطع وفقاً للتراخيص

هالة الخياط (أبوظبي)

أكدت بلدية مدينة أبوظبي ضرورة التزام الملاك بتنفيذ الأعمال الداخلية (قواطع) أو الخارجية وفقاً للترخيص حفاظاً على المظهر الحضاري والمصلحة العامة.

ودعت البلدية إلى ضرورة التعرف على القوانين المنظمة لأعمال البناء والالتزام بها من الجميع، مما يساهم في دفع عجلة التطور ومسيرة التقدم نحو مستقبل مزدهر للجميع.

ونفذت بلدية مدينة أبوظبي حملات تفتيشية لتقييم سلامة الجدران والأسوار المؤقتة في المواقع الإنشائية شملت مناطق مختلفة في مدينة أبوظبي وضواحيها.

وتضمنت الحملات التفتيش على تطبيق معايير وإجراءات سلامة أفراد المجتمع والمباني المجاورة من الجدران والأسوار المهملة، مع ضمان الامتثال لجميع تدابير ومتطلبات السلامة اللازمة.

وتهدف الحملة التي نفذت بالتنسيق مع المراكز الفرعية للبلدية، إلى زيادة الوعي لدى المقاولين والاستشاريين والعاملين في المواقع الإنشائية، بضرورة وأهمية سلامة الأسوار المؤقتة في المشاريع بنسبة 100%. وتسعى الحملات التي تنفذها البلدية بشكل مستمر إلى توفير بيئة عمل آمنة بقطاع البناء والإنشاء، ورفع نسبة الالتزام بمتطلبات السلامة للأسوار المؤقتة وتأمينها بشكل تام، لتقليل نسب الحوادث قبل فترة التقلبات الجوية، وكذلك التفتيش على كافة المواقع الإنشائية، وضمان التزامها بمتطلبات السلامة للأسوار المؤقتة.

وخلال حملات التفتيش تم التأكد من وجود رخصة لتركيب سور مؤقت في الموقع صادرة من بلدية مدينة أبوظبي، ومن إجراء الصيانة الدورية للأسوار المؤقتة للحفاظ على صلاحيتها، وكذلك التأكد من عدم التشوين على السور أو المناطق الخارجية دون وجود تصريح، ومن سلامة المباني المجاورة وعدم تهالك السور المؤقت، بالإضافة إلى التأكد من عمل خطة طوارئ وتفعيلها في حال الحاجة لتعديل الأسوار المؤقتة.