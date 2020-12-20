بدء البرنامج الطلابي الشتوي بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

انطلق صباح أمس، «البرنامج الشتوي الطلابي 2020» والذي ينظمه مجلس شرطة دبي الطلابي التابع لمركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وذلك عبر تقنية البث المرئي عبر منصة (زووم)، ويستمر حتى 30 ديسمبر الجاري، بمشاركة 340 طالباً وطالبةً من مختلف إمارات الدولة، يمثلون أكثر من 20 جنسية.

ويأتي تنفيذ البرنامج بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وينفذ (عن بُعد) تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة للحماية من فيروس كورونا، بالإضافة للنجاح الكبير والمتميز الذي حققه «البرنامج الصيفي الطلابي» 2020 والذي أقيم لأول مرة عبر نظام التواصل المرئي (عن بُعد)، بمشاركة واسعة بلغت 1099 طالباً وطالبة.

وقال العميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: أظهرت برامج الدورة تفاعل الطلاب ورغبتهم بالاستفادة من محتواها التفاعلي، سواء على صعيد التدريب العسكري أو الرياضي، أو حتى التدريب الموسيقي، أو من خلال التزام الطلاب بمحاضرات توعية متنوعة، والتي تتناول الحس الأمني والمواطنة الإيجابية، بالإضافة إلى إبراز أهمية التطوع بالحياة الاجتماعية ومدى انعكاسها على المجتمع الإماراتي.

من جانبه، قال العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري مدير مركز حماية الدولي بالإنابة: إن الحضور الطلابي في فعاليات الدورات الشتوية فاق التوقعات، مشيراً إلى أن فريق عمل فعاليات الدورة البرامجية الشتوية الطلابية التي ينفذها مجلس شرطة دبي الطلابي، ما هو إلا حلقة ضمن سلسلة حلقات تهدف شرطة دبي من خلالها حماية الشباب والنشء وشغل أوقات فراغهم، ونحن بدورنا نسعى لأن نبتكر برامج فريدة ومتميزة لجذب الشباب للمنصات الإلكترونية المتنوعة والمختلفة.