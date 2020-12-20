«كلنا الإمارات» تختتم ملتقى «نظم مرورية» غداً

أبوظبي (الاتحاد)

تختتم جمعية «كلنا الإمارات» غداً أعمال (ملتقى نظم وقوانين مرورية)، والذي انعقد تحت عنوان (السلامة المرورية). واستأنف الملتقى الذي ينظم عن بُعد أعماله صباح أمس، من خلال الجلسة الرابعة التي قدم خلالها الدكتور علاء عبدالرحمن البكري مستشار جمعية الإمارات للسلامة المرورية، ورقة عمل بعنوان: (دور البنية التحتية في تحقيق السلامة المرورية)، وتحدث البكري عن أسباب الحوادث المرورية وسبل الوقاية منها، وأوضح أن الأسباب الرئيسة لهذه الحوادث يكون سببها مستخدم الطريق سواء السائق أو الراكب أو الماشي والطريق والبيئة المحيطة به مثل الضباب والأمطار، والمركبة والتجهيزات الفنية فيها.

وأكد أن سبل الوقاية من الحوادث تكمن في التوعية والتثقيف والتأهيل والتدريب والتعليم، وتحدث عن الحلول الأربعة للسلامة المرورية؛ الهندسة والبنية التحتية والرقابة وتشريع وتنفيذ القوانين والمناحي الطبية.

وفي ختام حديثه، أكد الدكتور علاء البكري أن للبنية التحتية أهمية كبيرة في الحد من الحوادث المرورية، وأشار إلى ضرورة المنهجية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتطبيق مناحي إدارة المشاريع ومراقبة المشروع لمدة ثلاث شهور وإعادة تقييم كامل وشامل للمشروع بعد ثلاث سنوات، إلى جانب تدريب العاملين لتطبيق معايير الجود الشاملة وتوفير الإنارة واللوحات الإرشادية التي تسهم في تحقيق السلامة المرورية، مؤكداً أننا في دولة الإمارات على الطريق الصحيح.

ويختتم «ملتقى نظم وقوانين مرورية» أعماله يوم غد الثلاثاء، بجلسة خامسة التي يشارك فيها المقدم ركن أحمد جمعة الكعبي مدير إدارة السمعة المؤسسية بإدارة الإعلام الأمني بورقة عمل تحت عنوان (أثر الإعلام في الارتقاء بالوعي المروري)، بينما يتحدث علي محمد ياسين عضو كلنا شرطة، عن (أثر جائحة كورونا على السلوكيات المرورية).