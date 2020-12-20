«تريندز» يناقش غداً «الاقتصاد الإخواني»

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، يوم غد الثلاثاء، الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، ندوة عن بُعد، تحت عنوان «الاستثمار تحت غطاء الدين: إمبراطورية الاقتصاد الإخواني»، وذلك عبر بث مباشر على قناتي المركز على الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية. وتعد هذه هي الندوة الخامسة والأخيرة ضمن فعاليات «منتدى الإسلام السياسي السنوي الأول»، الذي دشنه المركز، مؤخراً، تحت عنوان (الطريق إلى الخلافة: حقيقة المشروع الإخواني)، والذي يركز على مناقشة الأبعاد كافة المرتبطة بالمشروع الفكري والسياسي لجماعة الإخوان المسلمين.

ويشارك في هذه الندوة نخبة من الخبراء في حركات الإسلام السياسي، ومن أبرزهم: الدكتور كريستيان ألكساندر، الباحث بمركز تريندز، وبريغ باركر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ريد روك جلوبال في الولايات المتحدة الأميركية، والدكتور محمد بوشيخي، باحث متخصص في الشؤون السياسية والحركات الإسلامية بمركز تريندز، والدكتور وائل صالح، أستاذ مشارك بمعهد مونتريال للدراسات الدولية بجامعة كيبك في مونتريال كندا، وإيرينا تسوكرمان، مستشارة لدى منظمة العدل الدولية، وماثيو آر. جيه برودسكي، زميل أول بمعهد جولد للاستراتيجية الدولية بواشنطن، والدكتور توفيق أكلمندوس، مدير وحدة الدراسات الأوروبية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بجمهورية مصر العربية، ونور داهري، المدير التنفيذي لمركز الثيولوجيا الإسلامية لمكافحة الإرهاب بالمملكة المتحدة، والدكتور جيوفاني جياكالوني، محلل لدى مركز الثيولوجيا الإسلامية لمكافحة الإرهاب بمكتب أوروبا في إيطاليا.

وستسلط هذه الندوة الضوء على إمبراطورية الاقتصاد الإخواني، وشبكات المال والأعمال التابعة للجماعة في العديد من دول العالم، من خلال محاور عدة، أولها أيديولوجيا الإخوان الإرهابية: الجذور والبدايات. وثانيها الدين في خدمة اقتصاد الإخوان: الاستغلال الأيديولوجي والسياسي. وثالثها مستقبل الإخوان بين الأيديولوجيا والاقتصاد: الاتجاهات والمؤشرات. ورابعها اقتصاد الإخوان: آليات التمويل وقنوات الإنفاق. وخامسها تمدُّد الإخوان الاقتصادي: اقتصاد الحلال والعمل الخيري نموذجاً. وسادسها «الإخوان» وشبكات التمويل: المملكة المتحدة نموذجاً. وسابعها القلق الدولي من تمدُّد الإخوان الاقتصادي: أوروبا نموذجاً.