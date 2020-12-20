شرطة الشارقة تناقش اشتراطات هواية الطيران

الشارقة (الاتحاد)

أكد الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، أن اللوائح والقوانين الخاصة بتنظيم الرياضات الجوية الخفيفة أخذت بعين الاعتبار سلامة مستخدمي هذه الرياضة في المقام الأول، مؤكداً أن تطبيقهم القوانين يضمن أعلى درجات الأمن والسلامة لهم وللمجال الجوي وحركة الملاحة الجوية التجارية، وللمناطق ومستخدمي الطريق من أفراد الجمهور.

جاء ذلك خلال برنامج «أمان يا بلادي»، الذي تعده إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، ويبث على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة الشارقة. وأشار إلى أنه التزاماً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، أن لا تكون ممارسة الطيران الشراعي الخفيف فوق المناطق السكنية، مراعاة لحرمات البيوت وقاطنيها، وأن تتم ممارسة هذا النوع من الرياضات في المجال الجوي للأندية المخصصة بعد التنسيق المسبق مع هيئة الطيران المدني بالشارقة لمنح الموافقات والتصاريح المنظمة في هذا المجال، مشيراً أنه يتم تطبيق المخالفات على المخالفين من حاملي الرخص والتصاريح، بكتابة تعهد بعدم المخالفة مستقبلاً، وإبلاغ الهيئة العامة للطيران بنوع المخالفة، ومصادرة الطائرة في حال عدم الحصول على رخصة وتصريح لمزاولة هذا النشاط.

وأشاد خالد القاسمي، بالتنسيق القائم بين الدائرة والقيادة العامة لشرطة الشارقة، في تعزيز الوعي والمسؤولية المجتمعية في مجالات سلامة الطيران المدني، خاصة في المناطق البرية.