"دبي باركس".. تجربة ترفيهية فريدة في موسم الأعياد

دبي (الاتحاد)

كشفت "دبي باركس آند ريزورتس"، الوجهة الترفيهية المتكاملة الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، عن باقةٍ مذهلةٍ من الفعاليات الترفيهية التي تبدأ خلال موسم الأعياد مع عروض حصرية مميزة في منتزه ليجولاند دبي وموشنجيت دبي اعتباراً من 16 ديسمبر 2020 حتى 9 يناير 2021.

كما تقدم "دبي باركس آند ريزورتس" عروضاً مذهلةً على تذاكر الدخول إلى اثنين من أبرز منتزهاتها؛ حيث يمكن للزوّار الاستمتاع بتجربة مثالية مع تذكرة الدخول غير المحدود إلى موشنجيت دبي يومياً حتى 9 يناير 2021. كما يحظى الضيوف بفرصة لقضاء أوقاتٍ استثنائيةٍ في ليجولاند دبي.

وتشتمل فعاليات موسم الشتاء في دبي باركس آند ريزورتس، على عروض بريكتاكيولار الاحتفالية في منتزه ليجولاند دبي، والتي تتيح للزوّار لقاء ليجو سانتا ومشاهدة شجرة عيد الميلاد المذهلة المصممة من مكعبات ليجو، فضلاً عن الاستمتاع بتساقط الثلوج، ليتحول المنتزه في هذه المناسبة إلى عالمٍ زاخر بأروع الأجواء الشتوية.

وستضم فعاليات منتزه موشنجيت دبي فقرات العيد الغنائية وغيرها من العروض الاستثنائية، فضلاً عن لقاء شخصيات المنتزه المحبوبة، بالإضافة إلى إطلاق السوق الليلي الذي سيقدم لزواره أشهى الحلويات الاحتفالية، لتكون دبي باركس، محطةً مثاليةً لقضاء تجارب ترفيهية ومفعمة بالمرح في موسم الأعياد.

وتكتمل بهجة الاحتفالات مع الإقامة الفاخرة بفندق لابيتا في دبي باركس آند ريزورتس، والذي يقدم إضافةً إلى خدماته من فئة الأربعة نجوم تجارب احتفالية وعروضاً مذهلة على المأكولات والمشروبات خلال ليلة العيد ويوم العيد وليلة رأس السنة.