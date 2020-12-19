منح مدير مجمع كليات التقنية العليا درجة زميل رئيس

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة التعليم العالي المتقدم (Advance HE) بالمملكة المتحدة على موقعها الرسمي منح د.عبد اللطيف الشامسي، مدير كليات التقنية العليا، بدولة الإمارات العربية المتحدة درجة «زميل رئيس» والتي تعد أعلى درجات الزمالة الاحترافية الممنوحة من المؤسسة، وذلك تقديراً لجهوده ودوره في القيادة التربوية على مستوى التعليم العالي، ليصبح الدكتور الشامسي أول إماراتي يحصل على هذه الدرجة من الزمالة.

وقالت أليسون جونز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم العالي المتقدم Advance HE، إن المؤسسة تتقدم بأحر التهاني للدكتور عبد اللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، على إنجازه الهام كأول إماراتي وأول مدير لمؤسسة تعليم عالي بالدولة يحصل على زمالة رئيسية مع Advance HE، وذلك تكريماً لإنجازاته المتميزة والتزامه ومساهمته في عملية التعلم الطلابي، فضلاً عن تأثيره الإيجابي على زملائه كقائد استراتيجي في مجال التعليم العالي.

وتمثل درجة «زميل رئيس» أعلى مستوى من مستويات الزمالات الاحترافية الممنوحة من مؤسسة Advance HE، حيث جاءت تكريماً لدوره التعليمي الذي يعتمد على تطوير ممارسات تعليمية مبتكرة، إضافةً إلى جهوده المستمرة نحو تطوير وتحسين برامج التعليم العالي والنماذج التعليمية في كليات التقنية العليا. ويتم قياس الزمالة الرئيسية وفق المعايير الصارمة لإطار المعايير المهنية المعترف به دولياً. وتشمل معايير الأهلية للحصول على درجة «زميل رئيس» القدرة على إظهار سجل مستدام من الإدارة الأكاديمية الاستراتيجية الفاعلة والخبرة الواسعة في أداء المهام والمسؤوليات القيادية الاستراتيجية المتنوعة والمرتبطة بالجوانب الرئيسية من عملية التعليم والتعلم.