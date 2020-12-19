مهرجان الظفرة: استعدادات مكثفة لمنافسات شوط الجمل «شرايا 15» والمهجنات الأصايل

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

يستعد أغلب ملاك الإبل الراغبين لخوض منافسات مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة من خلال شوط الجمل شرايا 15 محليات لأبناء القبائل وشوط الظفرة (6) وشوط المهجنات الأصايل وهو الشوط الذي أضافته اللجنة المنظمة إلى المهرجان في نسخته الحالية من خلال تجهيز مشاركتهم وتدعيمها وفق معايير لجنة التحكيم لاختيار الفائزين وسط توقعات بمشاركات خليجية كبيرة من مختلف دول منطقة الخليج والوطن العربي.

وحددت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان يوم الثلاثاء والأربعاء القادمين لتسجيل ملاك الابل الراغبين في خوض المنافسات ضمن شوط الجمل شرايا (15) لأبناء القبائل، وشوط الظفرة (6) وشوط المهجنات الأصايل على ان تنطلق منافسات شوط الجمل شرايا 15 محليات لأبناء القبائل يوم الخميس القادم بينما تنطلق منافسات شوط الظفرة 6 وشوط المهجنات الاصايل يوم الجمعة وذلك وفق التعديلات الجديدة التي أقرتها اللجنة المنظمة بناء على مقترحات المشاركين وملاك الإبل وبما يحقق الأهداف التي يسعى اليها المهرجان.

وتنطلق منافسات أشواط الجمل وفق آليات البيع التي حددتها اللجنة المنظمة وتتضمن قانون البيع والشراء في مهرجان الظفرة وانه في حال بيع المطية، تُنقل ملكيتها من المالك الحالي إلى المالك الجديد، ولا تتم إعادة نقلها إلى المالك السابق أو أحد أقربائه من الدرجة الأولى والثانية مهما كانت الأسباب ولمدة ثلاث سنوات ولا يتم نقل المطايا الموقوفة (عبث) حتى يتم دفع الغرامة وفي حالة البيع، يجب حضور المالك الحالي والمالك الجديد لمكتب اللجنة لإنهاء إجراءات النقل ودفع الرسوم المقررة كما أنه في حال اكتشاف اللجنة بأن عملية البيع غير صحيحة من الطرفين، يتم حرمانهم من المشاركة في المهرجان لمدة سنتين، مع استبعاد جميع الإبل المسجلة بأسمائهم وتوقيفها لنفس المدة وكذلك دفع الرسوم المقررة للنقل وقدرها 1,000 درهم إماراتي كما انه عند عملية البيع، يتم أخذ رقم الشريحة وعينة DNA للفحص.

اختتمت مساء أمس منافسات مسابقة الصيد بالصقور التي انطلقت ضمن فعاليات مهرجان الظفرة في نسخته 14 وسط مشاركات عديدة من مختلف أنحاء الدولة من عشاق تلك الرياضات التراثية الشيقة حيث تم الاعلان عن تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في شوط جرناس تلواح (جير بيور وجير قرموشة) بمسابقة الصيد بالصقور التي تنظم بالتعاون مع نادي أبوظبي للصقارين في ميدان الصقور في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.، فيما تستمر مسابقات المهرجان لغاية 30 يناير 2021.

وأسفرت نتائج شوط جرناس تلواح (جير بيور وجير قرموشة) عام عن فوز «اسعاف» لمالكه جمعة عبدالله الفلاحي بالمركز الأول بزمن 15.766 ثانية وبسرعة بلغت 91.336 كيلومتر/‏‏ساعة، وفي المركز الثاني «وصايف» لمالكه أحمد سالم سعيد بن غدير الكتبي بزمن 16.042 ثانية وبسرعة 89.764 كيلومتر/‏‏ساعة، وفي المركز الثالث جاء «عجايب» لمالكه غدير سهيل سالم الكتبي بزمن 16.105 ثانية بسرعة 89.413 كيلومتر/‏‏ساعة.

وشهدت مسابقة الصيد بالصقور على مدار 4 أيام مشاركة مئات الصقارين ضمن ستة أشواط لمسابقات التلواح، منها أربعة أشواط خاصة لفئة الفروخ، وشوطان مخصصان لفئة الجرناس، وقد خصص للمسابقة 30 جائزة قيمة بواقع 5 جوائز لكل شوط.

منافسات

شهدت منافسات مسابقة الرماية ضمن فعاليات مهرجان الظفرة قوة وندية بين أشهر الرماة من مختلف أنحاء الدولة الذين حرصوا على المشاركة في المسابقة التي تقام بالتعاون مع نادي الظفرة للرماية في مدينة زايد وفق شروط منظمة حددتها اللجنة المنظمة تتضمن أن يكون عمر المشارك 16 سنة فما فوق (ذكور)، استخدام بندقية ساكو عيار 223، مسافة الرماية 200 متر في جميع مراحل التصفيات، يتم المشاركة في دورين (تمهيدي – نهائي)، يخصص لكل رامٍ في كل دورةٍ 5 طلقات لتضبيط الهدف و10 طلقات للمسابقة، يسمح للرامي في المسابقة بعدة محاولات لإعادة رمايته، وتعتمد له أعلى نتيجة حصل عليها في المحاولات وتكون تكلفة المحاولات على الرامي، يتم اختيار أعلى 30 نتيجة لتأهيل أصحابها للمرحلة النهائية، يسمح للرامي أن يستخدم مساند النادي الأمامية فقط، وأن تضبيط السلاح أثناء المسابقة يتم من قبل الرامي فقط.

كما أن وضعية الرامي بالمسابقة هي وضعية الرقود، والمدة الزمنية للمسابقة 15 دقيقة، ويتم احتساب النتيجة من دون كسور عشرية وتعتبر (إكس) عشر علامات، وفي حال مخالفة الرامي التعليمات بالرمي بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة للمسابقة يتم خصم الطلقة التي يحصل عليها بعد انتهاء الوقت المحدد.

وبعد انتهاء الوقت المحدد للمسابقة يتم اختيار المتسابقين العشرة الأوائل لتوزيع الجوائز عليهم، عند حدوث التعادل في النتيجة بين المتسابقين تحسم باحتساب عدد العشرات الأكثر ثم الأقل، وإذا استمر التعادل يعطى كل رام 5 طلقات لحسم التعادل، وفي حالة وجود أكثر من عشر طلقات بالهدف يتم احتساب أعلى عشر طلقات للمتسابق، وإذا وجد في الهدف أقل من عشر طلقات تحتسب النتيجة كما هي.