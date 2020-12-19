«تريندز» يُنظم «منتدى أمن الشرق الأوسط»

أبوظبي (الاتحاد)

يعتزم «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» تنظيم «منتدى أمن الشرق الأوسط» في الربع الأخير من العام المقبل 2021، تحت عنوان: «التحديات الراهنة والفرص المستقبلية»، وسيقام المنتدى في الولايات المتحدة بمشاركة مسؤولين وخبراء في قضايا الشرق الأوسط، لتسليط الضوء على طبيعة التحديات والمخاطر التي تهدد أمن الشرق الأوسط وكيفية التعامل معها، واستشراف المسارات والسيناريوهات المستقبلية، وسيكون هذا المنتدى فعالية سنوية تحت مسمى «منتدى تريندز لأمن الشرق الأوسط» يتم تنظيمها في دولة ما لمناقشة المتغيرات والمستجدات المؤثرة في أمن منطقة الشرق الأوسط، واستشراف مساراته المستقبلية.

وسيناقش «منتدى أمن الشرق الأوسط» في الولايات المتحدة قضية أمن الشرق الأوسط من منظور جديد وشامل، يأخذ في الاعتبار التطورات والمستجدات التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة، لتحليل ما تتيحه من فرص وما تثيره من تحديات، وكيفية التعامل معها بشكل يجنب دول المنطقة تداعياتها على الصعد كافة.

خمسة محاور

ويتألف المنتدى من خمسة محاور رئيسية، أولها أمن الشرق الأوسط.. الرؤى الإقليمية والدولية.. أوجه الاختلاف والاتفاق، وسيناقش منظور القوى الإقليمية والدولية الفاعلة والمؤثرة لأمن منطقة الشرق الأوسط، وكيفية تحقيقه. وثانيها أمن الشرق الأوسط.. التحديات التقليدية والجديدة ويتناول التحولات التي طرأت على المخاطر التي تهدد أمن الشرق الأوسط، والتي لم تعد تقتصر على التحديات التقليدية من تطرف وإرهاب وصراعات وأزمات، وإنما باتت تتضمن قضايا اللجوء والهجرة والنزوح والإرهاب السيبراني والأوبئة العابرة للحدود وحركات الإسلام السياسي أيضاً.

ويركز المحور الثالث من المنتدى على عملية السلام وأمن الشرق الأوسط، وطبيعة العلاقة بين تحقيق السلام الشامل وتعزيز أسس الأمن والاستقرار في المنطقة، والتركيز على اتفاقيات السلام العربية- الإسرائيلية الجديدة وأثرها في أمن منطقة الشرق الأوسط. ويتطرق المحور الرابع إلى أمن الشرق الأوسط من منظور اقتصادي، ومناقشة دور التنمية المستدامة في تعزيز أمن الشرق الأوسط. فيما يستشرف المحور الخامس مستقبل أمن الشرق الأوسط، وكيفية العمل على إيجاد حلول لأزمات وصراعات المنطقة، وبما يسهم في تحقيق الأمن المستدام فيها.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، مدير عام «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» أن هذا المنتدى يأتي في سياق حرص المركز على تناول القضايا المهمة التي ترتبط بالأمن والسلم الدوليين، فمنطقة الشرق الأوسط تحظى بأهمية سياسية واستراتيجية وجيبوليتيكة بالنسبة إلى القوى الكبرى في العالم، التي تتنافس فيما بينها لتعزيز مصالحها ونفوذها في المنطقة. وأوضح العلي أن هذا المنتدى سيشارك فيه نخبة من الخبراء المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط، لتحليل طبيعة التحولات التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة، وأثرها في أمن الشرق الأوسط من منظور متكامل يأخذ في الاعتبار أبعاده، السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية والإنسانية والصحية. وأضاف العلي أن هذا المنتدى سيكون فرصة مهمة للخروج بتصورات ومقترحات مهمة يمكن الاستفادة منها في إعادة التأسيس لمفهوم أمن الشرق الأوسط، بعيداً عن الرؤى التقليدية التي سادت لسنوات، وكانت تتجاهل العديد من الجوانب ذات الصلة الوثيقة بهذا المفهوم.

قراءة التطورات

فيما أكد أحمد محمد الأستاد، رئيس قطاع البحث العلمي، المستشار العلمي لـ «مركز تريندز»، أن تنظيم «منتدى تريندز لأمن الشرق الأوسط» يستهدف تقديم قراءة عميقة للتطورات المختلفة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط من منظور أمني شامل، خاصة أن هذه التطورات تتطلب إعادة صياغة مفهوم أمن الشرق الأوسط، سواء فيما يتعلق بالأطراف الفاعلة والمشاركة فيه، أو فيما يتعلق بالمجالات التي يتضمنها والسياسات التي تسهم في تحقيقه بشكل مستدام. وأشار الأستاد إلى أن المنطقة في حاجة إلى تبنّي مفهوم جديد لأمن الشرق الأوسط، يرتكز على التعاون بين دول المنطقة جميعاً من أجل تسوية الأزمات والصراعات المتعددة التي تشهدها، والعمل على تحقيق تطلعات شعوبها في التنمية والرفاه والازدهار، بعدما أثبتت خبرة السنوات الماضية أن تحقيق الأمن المستدام في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتم بمعزل عن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تنعم بثمارها جميع شعوب المنطقة.

المنتدى

كشف المستشار العلمي للمركز أن «منتدى تريندز لأمن الشرق الأوسط» سيكون أحد المنتديات السنوية لـ «مركز تريندز»، وسيتم تنظيمه كل عام في دولة ما لمناقشة أهم القضايا ذات العلاقة بأمن منطقة الشرق الأوسط، وذلك إدراكاً من المركز بأهمية أمن الشرق الأوسط للأمن والسلم العالميين، وحرصاً منه على المساهمة بشكل فاعل في إثراء الحوار البحثي والأكاديمي حول هذه القضية، ودعم الجهود والمبادرات التي تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم.