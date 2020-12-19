قائد عام شرطة الشارقة يتفقد إدارة شرطة المنطقة الشرقية

الشارقة (وام)

زار اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أمس مراكز الشرطة الشاملة بإدارة شرطة المنطقة الشرقية، يرافقه العقيد علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، للوقوف على سير العمل بها وتوجيه سير الأداء بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار في كافة مدن ومناطق الإمارة.

وبدأت الزيارة بمركز شرطة كلباء الشامل، حيث اطلع سعادته على سير الأداء بالمركز، والوقوف على خطط العمل الموضوعة والتعرف على المعوقات التي تواجه العمل الشرطي وسبل تذليلها.

وأكد اللواء الشامسي أهمية تطوير كافة مجالات العمل الإداري والميداني ومواكبة المتغيرات في العمل الشرطي، بما يتوافق مع التطورات المحلية والعالمية حاثاً العاملين على ضرورة الارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للجمهور، والسعي الجاد للوصول إلى الأهداف المرجوة في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع.

كما تفقد قائد عام شرطة الشارقة غرفة العمليات، واستمع إلى شرح مفصل حول مدى جاهزيتها للتعامل مع مختلف الأحداث، ثم تفقد مبنى التوقيف واطلع على إجراءات العمل والتعامل مع الموقوفين.

واطلع اللواء الشامسي على الخدمات المرورية والجنائية بمركز شرطة خورفكان الشامل ووجه بالسعي نحو تقديم أفضل الخدمات المقدمة للجمهور، وتسهيل الإجراءات المتبعة عند تقديم الخدمة.. مؤكداً أن شرطة الشارقة تسعى دائماً إلى تطوير خدماتها، بما يتوافق مع أهداف وزارة الداخلية لتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

كما زار قائد عام شرطة الشارقة في ختام جولته التفقدية مركز شرطة دبا الحصن الشامل والتقى بالعاملين في المركز، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم الهادفة إلى تعزيز العمل الأمني والارتقاء بجودة الخدمات إلى الصورة التي تسعد المتعاملين.. مشيراً إلى ضرورة دعم مسيرة التحسين والتطوير في مجال العمل الأمني، بما يعزز الأمن والأمان لكافة أطياف المجتمع.