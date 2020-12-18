1000 فيديو لدروس اللغة العربية على «مدرسة»

أبوظبي ( الاتحاد)

أعلنت منصة «مدرسة» التعليمية الرقمية المفتوحة للمحتوى التعليمي باللغة العربية عن إنجاز 1000 درس للغة العربية بالفيديو وتحقق 14 مليون مشاهدة خلال عام من تعهدها بتوفير المحتوى النوعي في متناول الطلاب العرب قبل نهاية 2020، وذلك استجابةً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» التي أعلنها في الوقت نفسه من العام الماضي لتعزيز مكانة اللغة العربية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أعلن في اليوم العالمي للغة العربية الموافق 18 ديسمبر من عام 2019 عن إطلاق منهج دراسي متكامل للغة العربية عبر موقع «مدرسة»، يضم 1000 فيديو تعليمي لكافة المراحل الدراسية، كونه الأكبر عربياً للتعليم الإلكتروني.

وتعهدت منصة «مدرسة» التعليمية الرقمية المفتوحة الأكبر من نوعها عربياً، والتي تندرج ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ضمن محور التعليم وتضم 2.6 مليون مشترك، في نفس الفترة من العام الماضي بتوفير مجموعة متكاملة تتكون من 800 من دروس تعليم اللغة العربية لمختلف المراحل الدراسية و200 قصة تعليمية مصورة للأطفال قبل نهاية عام 2020.

وبذلك تصبح «مدرسة» المنصة التعليمية الرقمية الأولى عالمياً التي تنجز هذا الكم من المحتوى المخصص لتعلم اللغة العربية في زمن قياسي لم يتجاوز العام الواحد، وتوفره دون مقابل لعشرات ملايين الأطفال والطلاب ودارسي اللغة العربية في العالم.

ويشكل إنجاز «مدرسة» 1000 فيديو لدروس اللغة العربية عالية الجودة وخلال عام واحد فقط، إنجازاً قياسياً على عدة مستويات؛ سواء على مستوى التصميم المتطور الأنيق والمضمون المعرفي المتقدم والاستعانة بنخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات الأكاديمية والتصميمية والإبداعية والفنية. كما لم يسبق لأي مبادرة أن أنجزت هذا الكم من المحتوى التعليمي المجاني المتاح للجميع على شبكة الإنترنت.

وحققت دروس اللغة العربية من «مدرسة» أكثر من 14 مليون مشاهدة للفيديوهات خلال سنة واحدة على إطلاق المبادرة؛ 3.15 مليون مشاهدة منها لقصص الأطفال، بمجموع 378.272 ساعة مشاهدة، فيما بلغ عدد المشتركين في دروس اللغة العربية بالفيديو والقصص المصورة 89.793 حتى تاريخه وتصدّرت خمس دول عربية من حيث عدد مشاهدات فيديوهات «مدرسة»، وهي على التوالي مصر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والعراق، والجزائر.

وتؤسس منصة «مدرسة» من خلال مسار اللغة العربية حراكاً معرفياً جديداً لتوثيق صلة الأجيال الصاعدة مع اللغة العربية، وترسيخ حبها وتذوقها جمالياتها والاعتزاز بها في نفوسهم، وتوفر المنصة 800 فيديو تعليمي للمراحل من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر بمخرجات تعليمية محددة مدعّمة بالشواهد والتمرينات، كما تقدم لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية 200 قصة مصورة تم تصميمها بأسلوب شيق بالتعاون مع دور نشر مرموقة وكتّاب متخصصين بأدب الطفل.

وليد آل علي

وبهذه المناسبة، قال الدكتور وليد آل علي، مدير مشروع منصة مدرسة بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «اليوم وبالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية أنجزنا الوعد الذي قطعناه على أنفسنا العام الماضي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتوفير 1000 فيديو تعليمي للغة العربية على منصة مدرسة المفتوحة قبل نهاية عام 2020، لدعم توفير المحتوى التعليمي المجاني لعشرات ملايين الطلبة العرب في أي وقت ومن أي مكان».

ولفت آل علي إلى أن واقع اللغة العربية يحتاج إلى الكثير من العمل وتضافر الجهود مع كل أصحاب الأفكار المبتكرة والهمم العالية للنهوض بها للقيام بدورها المنشود مجدداً كلغة للعلوم والابتكار والمستقبل.

وأكد مدير مشروع «مدرسة» أهمية توظيف التكنولوجيا في تطوير أساليب تعليم اللغة العربية من جهة وجعل دروسها في متناول الجميع من جهة ثانية، وذلك عبر استخدام الحلول والمنصات الرقمية والمحتوى متعدد الوسائط لتحقيق نهضة تعليمية عربية للمستقبل.