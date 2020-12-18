مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية بالأزهر.. علامة مضيئة

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد الدكتور محمود الناقة، أستاذ مناهج وتعليم اللغة العربية بجامعة عين شمس، والمستشار الأكاديمي بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بالأزهر الشريف، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، أن أيادي الشيخ زايد البيضاء نلمسها في كل مكان، وأن الشيخ زايد غرس حب اللغة العربية والحفاظ عليها ونشرها في العالم.

وقال الناقة لـ«الاتحاد» إن مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها بالأزهر الشريف من العلامات المضيئة، ومن الإنجازات البارزة والهادفة في حياة اللغة العربية، وهو نقطة بيضاء ناصعة في حياة اللغة العربية، مضيفاً: «نحن نفخر بأننا نعلم اللغة العربية من خلال مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها».

وأشار إلى أن تاريخ اللغة العربية سوف يُسجل هذا الإنجاز الكبير إلى حكيم العرب، وأن هؤلاء الذين يتعلمون في هذا المركز هم رسُل أعدهم الشيخ زايد حتى يكونوا رُسلاً للعربية في أنحاء العالم أجمع.

وأكد المهندس محمد عبد الغفار، المدير الإداري، أنه تم إنشاء معهد زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في مصر عام 2010 من خلال مؤسسة زايد الخيرية والإنسانية، وهو مكون من مكتبة وقاعة محاضرات ومبنى الإدارة، وبلغت كلفته 3 ملايين و400 ألف دولار، وهو يعد أكبر مركز على مستوى العالم العربي يعمل على نشر اللغة العربية على أوسع نطاق.

وذكر أن مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية؛ مركز عالمي طبقاً لمعايير الجودة العالمية، موضحاً أن المركز يخدم الطلبة الوافدين الذين يدرسون بالأزهر الشريف، حيث يقوم المركز بتدريبهم على تعلم اللغة العربية قبل الالتحاق بالجامعة، مشيراً إلى أنه نتيجة لوجود نسب كبيرة في الرسوب في اللغة العربية بين الوافدين، قرر افتتاح هذا المركز لمساعدة هؤلاء الطلاب، وبناء عليه قرر الشيخ زايد التبرع بإنشاء هذا المركز وتجهيزه كاملاً بهدف تعلم اللغة العربية.

وأشار إلى أن المركز لم يغلق أبوابه أمام الطلبة الوافدين في ظل انتشار جائحة «كورونا»، حيث أوصى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر باستمرار العمل والتدريب في المركز بإقامة دورات تدريبية شاملة في جميع المستويات لجميع الطلاب المبتعثين ويبلغ عددهم ما يزيد 4 آلاف طالب افتراضياً «أون لاين»، وتم تأهيلهم للجامعة بعد أن أتقنوا اللغة العربية، مشيراً إلى أن المركز استقبل هذا العام في ظل الجائحة 3 آلاف طالب حول العالم من فرنسا وبريطانيا وكوسوفو وأفغانستان ونيجيريا.