«التربية»: أفضل الممارسات لتعليم العربية لغير الناطقين بها

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تنفذ وزارة التربية والتعليم ورشاً تدريبية بالتزامن مع «أسبوع اللغة العربية» ضمن ورش السبت التي تبنتها الوزارة وتنفذها إدارة التدريب والتنمية المهنية، وتختتم اليوم، إذ تم تحديد محورين: «مهارات اللغة العربية والتقنيات الحديثة، واللغة العربية لغة الإبداع»، بهدف التمكن من مهارات اللغة العربية والتقنيات الحديثة، لتحقيق 8 أهداف تشمل تعريف مفهوم مهارات التدريس في اللغة العربية، وإدراك وتطبيق أسس مهارات التدريس الحديثة للغة العربية، واستخدام خصائص طرق التدريس الحديثة في تعلم اللغة العربية، والتّعرّف على فرضيات التعلم الحديثة، ومدى تطبيقها، واكتساب مهارات تطبيق مراحل عملية تعلم الّلغة العربية، والإلمام بكيفية تدريس مهارات اللغة العربية، والتعرف على أثر التكنولوجيا الحديثة في التعليم وكيفية الاستفادة منها، وإدراك كيفية تطوير مهنية معلم اللغة العربية في الجانب التكنولوجي.

وفي ما يتعلق بمحور اللغة العربية لغة الإبداع، فسعى إلى تحقيق 6 من الأهداف، تشمل تعريف مفهوم الإبداع في اللغة، وإدراك وتطبيق طريق التفكير الإبداعي في اللغة العربية، وإدراك مهارات تطبيق خصائص الإبداع في اللغة العربية، والإبداع اللغوي في اللغة العربية، وتعريف دور مجالات الإبداع في اللغة العربية في تقوية مهارات التعلّم، وإدراك مهارات التدريس الإبداعي للغة العربية، وتطبيق خطوات تنمية التفكير الإبداعي في تدريس العربية.

وأشارت الوزارة إلى استمرار برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها الذي أطلقته الوزارة، والذي يستهدف تمكين المشاركين «المعلمين والموظفين، وموظفي الحكومة الاتحادية، والمقيمين» بالدولة وخارجها من مهارات اللغة العربية».

وأوضحت خولة الحوسني، مدير إدارة التدريب والتنمية المهنية بالوزارة، أن مبادرة «علم لأجل الإمارات» ، أطلقت برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها، لتمكين المعلمين والموظفين من غير الناطقين بالعربية، من مهارات اللغة.