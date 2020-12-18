2098 دارساًً للغة العربية في دار زايد للثقافة الإسلامية

أبوظبي (وام)

استقطب برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في دار زايد للثقافة الإسلامية، خلال العام الحالي 2098 منتسباً من 43 جنسية مختلفة، وذلك في مركزها الرئيس بمدينة العين وأفرعها بأبوظبي وعجمان، و استطاع 1620 منتسباً من إنهاء جميع المستويات التعليمية المقررة، وذلك من خلال تنفيذ 239 دورة توزعت على 84 دورة في المركز الرئيس بمدينة العين و92 دورة في فرع أبوظبي و63 دورة في فرع عجمان.

وذكرت الدكتورة نضال محمد الطنيجي المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية أن برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من البرامج الرئيسة التي يقوم عليها عمل الدار، هو جزء من عمل ورسالة الدار، نهدف من خلاله على دعم تعليم ونشر اللغة والثقافة العربية وتأكيد مكانتها العظيمة، مشيرة إلى سعي دار زايد للثقافة الإسلامية المستمر لنشر اللغة العربية عن طريق تنظيم العديد من الدورات.