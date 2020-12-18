أجمل معالم الإمارات بــ 9 لغات

دبي (الاتحاد)

بدأ أمس عرض سلسلة أفلام قصيرة يقدمها الممثل العالمي ستيف هارفي والمؤثر وصانع المحتوى نصير ياسين «ناس ديلي»، تستعرض مختلف مناطق الدولة ومغامراتها المثيرة وتسلط الضوء على أجمل معالم الإمارات وطبيعتها وثقافتها التعددية المتنوعة، وذلك في إطار حملة «أجمل شتاء في العالم».

وتزور السلسلة، المتزامنة مع حملة «أجمل شتاء في العالم» والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، محطات مختلفة متنوعة في الدولة مع ستيف هارفي، أحد أشهر مقدمي البرامج الترفيهية في العالم، وعائلته، ويرافقهم في عدد من الحلقات المؤثر نصير ياسين، في جولة شاملة على مدن الإمارات وسواحلها وجبالها مروراً بصحرائها وآثارها التاريخية ومطبخها التقليدي المتنوع والثقافات والأديان المتعددة التي تعيش على أرضها.

وتعرّف حلقات السلسلة جمهوراً عريضاً بأجمل المعالم السياحية والطبيعية والثقافية والتراثية التي تضمها دولة الإمارات من خلال نشر محتوى الحلقات الست على أربع منصات لستيف هارفي هي فيسبوك، وتويتر، وإنستغرام، ويوتيوب، وعرض ثلاث حلقات من البرنامج على 14 منصة خاصة بـ«ناس ديلي» وهي إنستغرام، وتيك توك، ويوتيوب، وصفحات «ناس ديلي» بعدة لغات أبرزها الإنجليزية والعربية والإسبانية والفرنسية والصينية والبرتغالية والعبرية والتايلاندية والإندونيسية، وتبث الحلقات كل يوم جمعة لغاية 22 يناير 2021.

وتتألف السلسلة، من ست حلقات شيقة تمتد كلٌّ منها لعدة دقائق، وتسلط الضوء على موضوع مختلف يميز السياحة في دولة الإمارات ونقاط الجذب الترفيهية والطبيعية والثقافية والتاريخية فيها.