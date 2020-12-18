«تنمية المجتمع» تعزز خدماتها للمتعاملين بتطبيق «الهوية الرقمية»

دبي (الاتحاد)

عززت وزارة تنمية المجتمع توجّهها الإلكتروني والذكي، من خلال توفير جميع الخدمات المقدّمة لمختلف فئات المجتمع عبر تطبيق «الهوية الرقمية» (UAE Pass)، الذي يعكس توجّهات وأهداف حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي، والتخلص من المعاملات الورقية.

وقال سعيد عبد الله المستشار التقني بوزارة تنمية المجتمع، إن الوزارة حريصة على مواكبة التوجّهات الحكومية الذكية نحو تطبيق الهوية الرقمية للمتعاملين، الذين يتعيّن عليهم ترقية حساباتهم إلى الهوية الرقمية للتمكن من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية في جميع أنحاء الدولة، والاستفادة بشكل خاص من الخدمات التنموية التي توفرها الوزارة لجميع الفئات التي تستهدفها، مثل: الأسرة والشباب المقبلين على الزواج وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وأصحاب المشاريع المنتجة من الأسر ومستحقي الضمان الاجتماعي والطفولة وحتى الجمعيات ذات النفع العام. وأضاف: إن «الهوية الرقمية» هي حلّ موحّد للهوية الوطنية الرقمية والتوقيع الرقمي في الإمارات، وهي تعد أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، تسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين، وذلك استناداً إلى ما تقدمه من حلول سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية، وإمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

الاشتراك عن طريق ثلاث خطوات

تم الإعلان عن تطبيق الهوية الرقمية في معرض جيتكس للتقنية 2018، وهو مشروع مشترك بين «دبي الذكية»، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وهيئة أبوظبي الرقمية. ويمكن للمتعامل بعد تحميل تطبيق «الهوية الرقمية» الدخول إلى جميع الخدمات المُقدّمة من أي جهة حكومية اتحادية أو محلية عبر تطبيق واحد، دون الحاجة إلى أكثر من اسم مستخدم وكلمة سر واحدة فقط.

وتتيح «الهوية الرقمية» قريباً خدمة التوقيع الرقمي لإتمام المعاملات بشكل قانوني، أو الحصول على ملكية الأصول. ومن خلالها؛ سيتمكن المتعامل قريباً من البدء بمشروع تجاري خاص، أو شراء سيارة، أو استئجار منزل ببضع خطوات بسيطة.

ويتوافر تطبيق «الهوية الرقمية»UAE Pass عبر منصتي iTunes وGoogle Play، ويمكن للمتعامل الاشتراك عن طريق ثلاث خطوات تتضمن مسح بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالمتعامل، والتحقق من رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني الخاص به، ثم تحديد كلمة سر خاصة بالهوية.