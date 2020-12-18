«استشاري الشارقة» يعتمد برنامج زياراته لمسارات الثقافة والرياضة والشباب

الشارقة (الاتحاد)

اعتمدت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الأول في مقر المجلس بمدينة الشارقة برنامج زياراتها الذي يتلاقى ضمن خطط اللجنة في ثلاثة مسارات هي الثقافة والرياضة والشباب.

وأكدت اللجنة على دورها الفاعل في التواصل المجتمعي من خلال تلمس آراء أفراد المجتمع في كافة النواحي التي تقدمها المؤسسات الحكومية، والتي تشمل عدداً من القطاعات الهامة، كما في المؤسسات المعنية بكافة البرامج الرياضية والمقدمة في الأندية، وكذلك الثقافية من مسارح ومجالس أدبية ومكتبات والبرامج المعنية بالشباب واليافعين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة وهو الرابع ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر لاستكمال خطة عملها وتحقيق أهدافها وذلك بعد انتهائها من مناقشة أحد محاور أعمالها والمعني بالإعلام.

ترأس الاجتماع الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي رئيس اللجنة، وحضره من أعضاء وعضوات اللجنة كلا من شريفة موسى المازمي مقررة اللجنة، وطالب علي البلي الظهوري وعائشة محمد بوخاطر، والدكتور عبدالرحمن محمد الياسي ونبيلة علي الحمادي وشيخة إبراهيم بن جويعد، ومن الأمانة العامة للمجلس هدى الحمادي أمينة سر اللجنة.