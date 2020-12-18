«خيرية الشارقة» تفرج كربة 3000 حالة متعسرة

الشارقة (وام)

قدمت جمعية الشارقة الخيرية منذ يناير حتى ديسمبر من العام الجاري مساعدات لـ 3000 حالة ضمن مشروع «تفريج كربة» شملت نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية والذين على ذمة قضايا تنفيذية بتكلفة إجمالية بلغت 29.6 مليون درهم.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية: إن مشروع «تفريج كربة» يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم الحالات من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية حيث قامت الجمعية منذ مطلع العام الجاري حتى ديسمبر الجاري بتفريج كربة 1619 حالة من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية إلى جانب 1381 حالة على ذمة قضايا تنفيذية.

وأشار إلى أن سداد مديونية سجناء ملاحقين قضائياً سنّة حميدة بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وسارت عليها القيادة الرشيدة واتخذتها جمعية الشارقة الخيرية منهجاً لتعزيز التكافل ومنح الفرص للمتعثرين لينهضوا من جديد ويسهموا في بناء وطنهم وخدمة مجتمعهم.