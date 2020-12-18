«فينا خير» لتعليم نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية

دبي (الاتحاد)

أطلقت إدارة تعليم وتدريب النزلاء في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، البرنامج التعليمي «فينا خير» المتمثل في فريق عمل تطوعي مشترك من متطوعي الإدارة والنزلاء، ومعتمد من منصة مركز دبي للتطوع التابعة لهيئة تنمية المجتمع في دبي، يهدف إلى خلق فرص للنزلاء للقيام بمختلف أشكال العمل التطوعي داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، ونشر أهداف العمل التطوعي والمجتمعي من خلال أنشطة وبرامج متنوعة بين النزلاء.

وقال المقدم يوسف عبد الكريم جمعة، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالوكالة، إن شرطة دبي تولي اهتماما كبيرا بالعمل التطوعي في كافة القطاعات الشرطية، وتشجع موظفيها على العمل التطوعي الإنساني ضمن منظومة عمل تخدم استراتيجية شرطة دبي في تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتشجع روح التعاون والمشاركة الإيجابية، للارتقاء بالمجتمع وبناء الإنسان النافع لمجتمعه، لتأتي مبادرة البرنامج التعليمي «فينا خير» المتمثل في فريق عمل تطوعي مشترك من متطوعي الإدارة والنزلاء، كجزء لا يتجزأ من هذه التوجهات.

وأوضح المقدم يوسف، أن البرنامج يهدف إلى تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات لتعزيز المواطنة الصالحة، ويهدف إلى تعزيز مفاهيم المشاركة المجتمعية، وخلق فرص للنزلاء للقيام بمختلف أشكال العمل التطوعي داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي.

وقال الرائد محمد العبيدلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء بالوكالة: سيقوم فريق فينا خير بالمساهمة في 9 برامج وأنشطة تطوعية مختلفة داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، وهي برامج ثقافية وفنية وتعليمية وصحية ونفسية وبرامج بيئية ورياضية واجتماعية وإنسانية، يتم تنفيذها وفق الإجراءات والقوانين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مريم البلوشي، أن البرنامج يعرف الفريق بمواضيع ومفاهيم رئيسية مهمة في العمل التطوعي والإنساني، منها واجبات المتطوع في الفريق مثل القيام بالمشاركة في الأنشطة والفعاليات التطوعية، والعمل بروح الفريق الواحد، وحقوق المتطوعين، وتحديد المسؤوليات الموكلة للمتطوع بما يتناسب مع إمكانياته وقدراته.