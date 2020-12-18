مركز القصيص يكرم مواطناً لأمانته

دبي (الاتحاد)

كرم العميد عبد الحليم محمد أحمد الهاشمي، مدير مركز شرطة القصيص بالوكالة، المواطن سالم محمد يوسف عبيد الكعبي، وذلك لتسليمه الشرطة محفظة تحتوي على مبلغ مالي قدره 12 ألف درهم في منطقة أبوهيل.

وأشاد العميد عبد الحليم الهاشمي بأمانة المواطن سالم الكعبي، التي تجسد القيم النبيلة التي نفخر بها في مجتمع دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز بتحفيز الجمهور، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

وقدم العميد عبد الحليم الهاشمي شهادة شكر وتقدير للمواطن سالم الكعبي، لأمانته وفطنته.