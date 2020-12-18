استقبله محمد بن زايد.. ملك ماليزيا يصل البلاد

وصل إلى البلاد، اليوم الجمعة، صاحب الجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، ملك ماليزيا في زيارة عمل إلى الدولة تستغرق عدة أيام.

كان في استقباله، لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما كان في الاستقبال، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي وعدد من المسؤولين.