محمد بن راشد: استكشاف الوطن هو استكشاف للهوية والجذور

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» إن استكشاف الوطن هو استكشاف للهوية والجذور.

وكتب سموه، في تغريدة على حساب سموه الرسمي في «تويتر»: «سياحتي في وطني.. وطني الأجمل.. وطني الألطف.. وطني الأدفأ شعوراً ومشاعراً.. حفظ الله بلادي الإمارات».

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صوراً وكتب «من جولتي اليوم في حتا... السياحة في الوطن دعم لأبناء الوطن.. واستكشاف الوطن هو استكشاف للهوية.. والجذور.. والجدود.. والحدود التي يمكن أن يصلها الإنسان داخل وطنه».