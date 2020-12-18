تنفيذاً للتوجيه السامي المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء

ابوظبي (الاتحاد)

تلبية لتوجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بإقامة صلاة الاستسقاء، شهدت اليوم جميع مساجد ومصليات الدولة صلاة الاستسقاء التي أداها المصلون بمشاركة واسعة في جميع المدن والأحياء وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورنا «كوفيد -19».

وقد دعا الخطباء المصلين إلى الإكثار من التوبة والاستغفار والابتهال والرجوع إلى الله سبحانه، لينعم بفضله وإحسانه بالغيث المدرار على أنحاء البلاد، وأن ينبت بعده الخير وتبتهج النفوس.

ودعا الخطباء الله، عزوجل، أن يديم موفور الصحة والعافية على صاحب السمو رئيس الدولة ، حفظه الله، ونائبه وولي عهده الأمين إخوانه حكام الإمارات.



