السفير الطاجيكي: علاقات متميزة بين الإمارات وطاجيكستان

أبوظبي (وام)

أكد شريفي بهادور محمود زاده سفير جمهورية طاجيكستان لدى الدولة، أن إقامة العلاقات الدبلوماسية لجمهورية طاجيكستان مع دول العالم، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة قد أرست أساساً متيناً لمزيد من التعاون الثنائي المثمر، وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

وقال في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات: «إن 18 ديسمبر لعام 1995 هو البداية التاريخية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية طاجيكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي توطدت بسرعة على مدار 25 عاماً، ونحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، والتعاون المشترك من أجل رفاهية شعبي البلدين الصديقين».

ولفت إلى أن القنصلية العامة لجمهورية طاجيكستان في دبي بدأت أنشطتها في عام 2007، وتم افتتاح سفارة طاجيكستان في أبوظبي في عام 2011 ومنذ ذلك الحين توثق علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وتعتبر طاجيكستان دولة الإمارات أحد الشركاء الاستراتيجيين والرئيسيين في الشرق الأوسط.

وأوضح أنه في السنوات الماضية، تضاعف حجم التبادل التجاري ووصل إلى 61.5 مليون دولار في عام 2019، وأصبح الاتجاه المستمر لزيادة حجم التجارة، مشيراً إلى أن مناخ الأعمال المواتي في الإمارات شكل عاملاً محفزًا للشركات الطاجيكية لاستكشاف الفرص السانحة في السوق الإماراتي.

وأشار إلى أنه إضافة إلى أن الزيارات المنتظمة للوفود الرسمية والتجارية للبلدين تلعب دوراً محورياً في تقوية العلاقات الثنائية، منوهاً بأن طاجيكستان تواظب على المشاركة في العديد من المعارض التي تنظمها الإمارات.

وذكر أن الدورة القادمة للجنة المشتركة بين طاجيكستان والإمارات حول التعاون التجاري والاقتصادي ستعطي دفعة إضافية لتعزيز التعاون بين البلدين في هذين المجالين.

وأشار السفير الطاجيكي إلى أن عددًا كبيرًا من السياح الطاجيكيين يزورون الإمارات سنويًا، وهناك أيضاً عدد متزايد من الزوار من الإمارات يأتون إلى طاجيكستان، وقد تضاعف هذا الرقم ثلاث مرات تقريبًا في العام الماضي مقارنة بالسنوات السابقة.. أما بالنسبة للطاجيك المقيمين حاليًا في الإمارات، فقد تجاوز عددهم 2500 وهو مستمر في النمو. وأكد أن البلدين يرتبطان بروابط ثقافية قوية تؤكد على التراث الثقافي الغني للبلدين.