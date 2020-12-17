12.4 مليون درهم أنفقتها «بيت الخير» على الأيتام

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أنفقت «بيت الخير» خلال عام 2020 ما يزيد عن 12.4 مليون درهم، استفاد منها حوالي 1400 يتيم ترعاهم الجمعية شهرياً، وتزيد أعدادهم أو تنقص، حيث تساعد الجمعية الأيتام الذين ترعاهم حتى سن العشرين فقط.

وأكدت الجمعية، أنها تضع كفالة الأيتام ورعايتهم في صلب مشاريعها، مشيرة إلى أن برنامج كفالة اليتيم لديها يهدف لتوفير الرعاية والكفالة للأيتام من مواطني دولة الإمارات، ممن فقدوا آباءهم ولم يبلغوا سن الرشد، مع ثبوت حاجتهم الفعلية للكفالة بهدف تعزيز روح التكافل، وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والمادية والتعليمية لليتيم داخل أسرته.

وأشارت إلى أنها خصصت صندوقاً خاصاً للأيتام، نظراً لتعدد وكثرة احتياجات اليتيم، وتعاظمها مع تطوره العمري وتدرجه من الطفولة إلى الشباب، ما يتطلب وجود رافد مادي قوي يؤمن هذه الاحتياجات، الدائم منها والطارئ.

وقالت: «تصرف الجمعية للأرامل وأسر الأيتام مساعدات شهرية راتبة، تساعد على استقرار الجو المحيط باليتيم، كما يوفر لوالدته الدعم الذي يسمح لها بالتفرغ لرعايته، وتوفير متطلباته النفسية والمعنوية».

وأشارت الجمعية، إلى أنها في الأعياد تصرف «بيت الخير» عيدية اليتيم، وهي هدية نقدية يقدمها المحسنون مع اقتراب عيدي الفطر والأضحى من كل عام، سواء كانوا كفلاء لأيتام أو غير كفلاء، وتلعب الجمعية دور الجسر الذي يصل بين المحسنين، وهذه الشريحة بهدف إدخال الفرحة والسرور على أفرادها.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية للجمعية، إلى أنه قد بلغ إجمالي عدد المستفيدين حتى ديسمبر 2020. 1342 يتيماً ويتيمة، ينتمون إلى 463 أسرة، يكفلهم 915 كافلاً يغطون مصاريفهم الشهرية التي بلغ مجموعها 9.428.400 درهم، قدمت بشكل شهري كمساعدات نقدية لأسرهم، ضمن مشروع أمان لدعم الأسر المتعففة.

كما بلغ إجمالي المبالغ المصروفة حتى نهاية نوفمبر 2020 على المساعدات الطارئة والعاجلة مبلغ 3.039.785 درهماً، وتم تخصيص جزء منها لاستكمال لوازم التعليم عن بُعد، ودعم الحياة الصحية للأيتام، كما تشمل مصروفات صندوق الأيتام لإسعادهم.