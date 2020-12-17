سيف بن زايد: أهلاً وسهلاً بالجميع في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، «فيديو» على حساب سموه في «تويتر»، يتضمن استضافة شباب مواطنين لأحد سياح وضيوف الدولة، وأكد سموه ترحيب الإمارات بضيوفها من أنحاء العالم كافة، وشكر سموه جميع أبناء الإمارات لمواطنتهم الإيجابية، ولحسن استقبالهم ضيوف الدولة، وكرمهم وتعاملهم الراقي، بما يعكس رسالة الإمارات الإنسانية في إشاعة المحبة والود والسلام بين جميع المكونات والثقافات.

وعلق سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر» على «الفيديو» قائلاً: «أهلاً وسهلاً بالجميع في الإمارات. وشكراً لجميع الإماراتيين على مواطنتهم الإيجابية».