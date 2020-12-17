اعتماد تقرير ربط «ميزانية الاتحاد»

أبوظبي (وام)

اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة سعيد راشد العابد رئيس اللجنة، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021م، بحضور ممثلي وزارة المالية. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة، وميره سلطان السويدي، والدكتور طارق حميد الطاير، وعائشة رضا البيرق، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة راشد ليتيم. وحضرها من وزارة المالية يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية، وعدد من اختصاصي وموظفي الإدارات المالية. وقال سعيد راشد العابدي: إن اللجنة تابعت مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من 30 مادة مع ممثلي وزارة المالية، وتبادلت الآراء حول بعض بنوده، وتم اعتماد التقرير الخاص به، تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته خلال جلسات قادمة.