«تعليمية الوطني» تعتمد تقريراً حول «التربية»

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة ناصر محمد اليماحي «رئيس اللجنة»، تقريرها حول التوصيات المحالة من المجلس في شأن «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس».

حضر الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، أعضاء اللجنة: سارة محمد فلكناز «مقررة اللجنة»، وضرار حميد بالهول الفلاسي، والدكتورة شيخه عبيد الطنيجي، وعفراء بخيت بن هندي العليلي.

وقال اليماحي: إن اللجنة أعادت خلال اجتماعها صياغة توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، في ضوء ما تمت مناقشته في الجلسة الثانية للمجلس المنعقدة بتاريخ 8/‏‏‏12/‏‏‏2020، حيث تمت مناقشة الموضوع وفق محاور تطوير جودة التعليم في القطاعين العام والخاص بما يحقق رؤية الإمارات 2021م واستراتيجية التعليم 2030م، ومعايير الوزارة في شأن استقطاب الكوادر التدريسية، ودور الوزارة في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة. مضيفاً أن اللجنة خلصت إلى 28 توصية نهائية، تم تصنيفها إلى سبع فئات تتعلق بـالتشريعات والسياسات، والمعلم، والمناهج، والشراكة والتواصل، والمتابعة والرقابة، وصحة المجتمع المدرسي، وتوصيات عامة.

وأوضح أنه تم رفع تقرير لرئاسة المجلس بالتوصيات النهائية لعرضها في جلسات قادمة واعتمادها.