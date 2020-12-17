إقبال كبير على شوط البيرق 30 محليات في مهرجان الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

انطلقت، صباح أمس، منافسات شوط البيرق 30 المقام ضمن فعاليات الدورة 14 من مهرجان الظفرة والذي تعتبر منافساته أقوى المنافسات، سواء من خلال قوة وتميز الإبل المشاركة أو من خلال الجوائز القيمة، حيث تعتبر من أكبر جوائز «مزاينات الإبل في منطقة الخليج العربي، إذ حققت شهرة عالمية جذبت إليها ملاك الإبل من كل مكان، وأسهمت بشكل فعال في تنشيط حركة بيع وشراء الإبل المتميزة.

وتأتي هذه المنافسات وسط تعديلات جوهرية أدخلتها اللجنة المنظمة في الدورة السابقة، حيث تم تخفيض عدد الإبل المشاركة في شوط البيرق إلى 30 ناقة من أجمل مزايين الإبل بدلاً من 50 ناقة، كما كان في الدورات الماضية، وهو ما أوجد حافزاً أقوى لدى كبار ملاك الإبل، وساهم في زيادة عدد المشاركين في هذا الشوط القوي الذي خصصت له اللجنة المنظمة مليوني درهم، منهما مليون درهم للفائز بالمركز الأول و600 ألف للفائز بالمركز الثاني و400 ألف للفائز بالمركز الثالث.

فارس خلف المزروعي خلال زيارته للمهرجان (الصور من المصدر)

وحرص عدد كبير من ملاك الإبل والمهتمين بتربيتها على التواجد في الصباح الباكر أمام شبوك المهرجان لمتابعة دخول الإبل المشاركة للتسجيل، تمهيداً لبدء عمليات التحكيم المختلفة، حتى لحظة إعلان النتائج التي يترقبها عشاق الإبل من مختلف دول العالم، لمعرفة المتربع على عرش المحليات وحامل بيرق المهرجان، وهو البيرق الذي اختارته اللجنة بعناية لأقوى أشواط المزاينة وأبرزها، حيث يمثل البيرق مكانة كبيرة في التاريخ، وكان يُرفع في أهم المواقع ويحميه الرجال من السقوط.

وتعكس هذه المبادرة استراتيجية ودور أبوظبي في تعزيز مشاعر الفخر والولاء وصون الهوية الوطنية، والحفاظ على التقاليد المُجتمعية العريقة. وحرص المشاركون في خوض منافسات شوط البيرق على إجراء فحص المنشطات المسبق، أمس الأول، قبل يوم من بدء المنافسات، وذلك امتثالاً لقرار اللجنة المنظمة للمهرجان التي قررت إجراء فحص المنشطات المسبق للمطايا المشاركة في أشواط الجمل للمحليات والمجاهيم (إنتاج عزبة لأبناء القبائل 3 مفاريد تلاد بكار، الظفرة 6 أعوام، تلاد 15 عاماً، شرايا 15 لأبناء القبائل، البيرق 30)، حيث سيكون الفحص قبل موعد المشاركة بيوم واحد، وذلك من أجل تسهيل الإجراءات أمام المشاركين من جهة واللجان الطبية ولجان الفرز والتحكيم من جهة أخرى، وخصوصاً أن هذه الأشواط تتطلب المشاركة بعدد من المطايا.

وأكد محمد بن عاضد المهيري، مدير مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة، أن المشاركات القوية والمنافسة العالية، وارتفاع مستوى المشاركات التي جرت خلال منافسات المزاينة في الأشواط السابقة، تعكس مدى نجاح المهرجان في تحقيق أهدافه، وحرص غالبية ملاك الإبل على اقتناء المتميز منها، سواء من فئة «المحليات» أو «المجاهيم»، موضحاً أن الدورة 14 من المهرجان والتي انطلقت وسط ظروف استثنائية وإجراءات احترازية بسبب جائحة «كورونا» حققت نجاحاً، وهو ما انعكس بشكل كبير على مستوى الإقبال المتزايد. وأضاف المهيري أن: «مزاينة الظفرة للإبل»، شهدت هذا العام تزايداً في قوة الإبل المشاركة، كما أن المهرجان في دورته الحالية، شهد مشاركة واسعة من قبل الإبل الخليجية.

الصيد بالصقور

وشهدت منافسات شوطي التلواح/‏‏ فرخ «شوط الجير، شوط الجير قرموشة» التي انطلقت صباح أمس، وسط حضور كبير من عشاق رياضة الصيد بالصقور من مختلف أنحاء الدولة، الذين حرصوا على الحضور والمشاركة الفعالة وبقوة في المنافسات القوية التي أسفرت عن فوز الصقر «HL 8» لصاحبه حسين ناصر لوتاه بالمركز الأول في شوط جير بيور فرخ - الفئة العامة، بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 16.078 ثانية وبسرعة قدرها 89.56 كم/‏‏ ساعة، بينما جاء في المركز الثاني الصقر «فريد» لصاحبه راشد عبدالله حمد المري بزمن قدره 16.301 ثانية وبسرعة 88.33 كم/‏‏ ساعة، وفي المركز الثالث جاء «فايزر» لصاحبة بطي خلفان بطي القبيسي بزمن قدره 16.321 ثانية وبسرعة 88.230 كم/‏‏ ساعة. وفي شوط جير قرموشة فرخ - الفئة العامة أسفرت النتائج عن فوز «HL24» لصاحبه حسين ناصر لوتاه بالمركز الأول بزمن قدره 16.855 ثانية، وجاء في المركز الثاني «HL5» لصاحبه حسين ناصر لوتاه بزمن قدره 17.008 ثانية، وفي المركز الثالث «دينا» لصاحبه بطي خلفان بطي القبيسي بزمن قدره 17.072 ثانية.

وتنطلق اليوم «الجمعة» منافسات شوط التلواح/‏‏ جرناس «الجير شاهين + الجير تبع»، وغداً شوط التلواح/‏‏ جرناس «الجير + الجير قرموشة».