«تشريعات دبي»: نؤكّد التزامنا بحماية لغتنا الأم

دبي (الاتحاد)

قال أحمد بن مسحار الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات» في دبي، بمناسبة «اليوم العالمي للغة العربية 2020» لا يسعنا، في الوقت الذي يحتفي فيه العالم باللغة العربية، سوى أن نؤكّد التزامنا بحماية لغتنا الأم التي تكتسب مكانة خاصة باعتبارها لغة القرآن الكريم، واضعين نصب أعيننا دعم المبادرات الوطنية الرامية إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً للامتياز في اللغة العربية التي تمثل جزءاً لا يتجزأ من هويتنا الوطنية، ورمزاً خالداً لحضارتنا الأصيلة وأداة محورية لصنع مستقبلنا المشرق».

وأضاف قائلاً: «وإيماناً بضرورة دعم التوجه الحكومي في الاهتمام باللغة العربية، فقد قامت اللجنة العليا للتشريعات بإطلاق مبادرة قهوة عربية رغبة منها في تعزيز المحتوي العربي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتضمن هذه المبادرة نشر تغريدات لغوية صباحية بنكهة عربية فصيحة، فيها العديد من الجوانب اللغوية بقالب جميل وسهل ومفيد، وقد لقيت هذه المبادرة استحسان المتابعين. وفضلاً عن ذلك فقد نظمت اللجنة العليا للتشريعات عدة برامج تدريبية لتمكين القانونيين العاملين في حكومة دبي من تعزيز قدراتهم اللغوية وتجاوز الأخطاء اللغوية الشائعة في الكتابة القانونية».