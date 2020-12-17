منصور العور: مواصلة التحديث

دبي (الاتحاد)

قال الدكتور منصور العور رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية» في تصريح بالمناسبة: أبدأ حديثي عن اللغة العربية بالإشارة إلى كلمة وجّهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الشباب العرب، قال فيها: «احرصوا على لغتكم العربية مثلما تحرصون على النجاح والتفوق». وما لفت نظري في هذه الرسالة تأكيد سموه على الرابط الوثيق بين إتقان اللغة الأم من جهة والنجاح والتفوق، ولعل هذا القول يوحي بأكثر من هذا الرابط بين اللغة والتفوق، من قبيل القول إن نجاح الشباب العربي وتفوقه لا يكون كاملاً إذا لم يقترن بإتقان لغتهم الأم، ذلك أن إتقان المتفوقين والناجحين للغتهم الأم يفتح الباب أمام إمكانية تقديم إبداعاتهم وابتكاراتهم بهذه اللغة.

وقال العور: «نحرص في جامعة حمدان بن محمد الذكية على الالتزام المستمر بدعم المساعي الرامية إلى تحديث أساليب تعليم اللغة العربية».