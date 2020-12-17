تعاون بين «الإسعاف الوطني» وكلية فاطمة للعلوم الصحية

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع الإسعاف الوطني، مذكرة تفاهم مع كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية؛ ضمن منظومة مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بهدف تعزيز التعاون المشترك بما يحقق الرؤية والأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين، ومواصلة إمداد القطاع الطبي بالكوادر المواطنة المؤهلة عبر توفير فرص الرعاية والتدريب للطلبة المواطنين، وتأهيلهم للعمل على خط الدفاع الأول في مجال خدمات الطب الطارئ وتعيينهم بعد التخرج، وذلك ضمن الاستراتيجيات التي يتبناها الطرفان وفق رؤية واضحة تتماشى مع توجهات الدولة وبرامجها في هذا المجال.

وقع الاتفاقية -عبر تقنية الاتصال المرئي - أحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، والدكتور رياض المهيدب عضو مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية المكلف، وبحضور المسؤولين من الجانبين.

وأكّد الهاجري أهمية الشراكة مع كلية فاطمة للعلوم الصحية، والتي تدعم التزام الإسعاف الوطني بمواصلة بناء أجيال شابة مؤهلة تمتلك الكفاءات والمهارات اللازمة للعمل في قطاعات حيوية تشكل خط الدفاع الأول عن سلامة المجتمع ووقايته وحمايته من المخاطر والأزمات الصحية، وتعزز قدراته الاستباقية على المستوى الوطني للتعامل مع الأزمات والكوارث، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، ويترجم رؤية القيادة الحكيمة التي تؤمن بتطوير الشباب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رياض المهيدب أن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني «أبوظبي التقني» لدعم المؤسسات الوطنية والإسهام معها في تأهيل الكوادر المواطنة لتحقيق توجهات الدولة وخططها.