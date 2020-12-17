تعديل نظام عنونة محطات المترو والترام بدبي

دبي (وام)

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حملة لتعديل نظام عنونة أرصفة محطات المترو والترام، وذلك من خلال ترقيم أرصفة محطات الوجهات الأخيرة للركاب بدلاً من مسمّياتها.

وتستمر الهيئة كذلك في تحديث اللوحات الإرشادية والإعلانات الصوتية لمحطات المترو بخطّيه الأحمر والأخضر والترام وفق خطة شاملة بدأت أواخر نوفمبر من العام الجاري، وتنتهي في الأسبوع الأول من فبراير من العام 2021.

وقال حسن المطوّع، مدير إدارة تشغيل القطارات «إن خطة تحديث اللوحات الإرشادية والإعلانات الصوتية لمحطات المترو بخطّيه الأحمر والأخضر تسير وفق الجدول الزمني المقرر لها، حيث يأتي تنفيذ هذه الخطة إثر التغييرات التي حصلت على أسماء خمس من محطات المترو مؤخرا، لذا فقد اقتضى الأمر توفير أدقّ المعلومات عن المحطات وأرصفتها ليكون التنقّل اليومي للركاب أكثر سلاسة وراحة. ونوّه إلى أن الهيئة كانت قد أعادت كذلك تسمية /‏‏‏‏5/‏‏‏‏ من محطات مترو دبي، وهي الفهيدي لتصبح /‏‏‏‏شرف دي جي/‏‏‏‏ بعد توقيع اتفاقية جديدة لحقوق التسمية مع /‏‏‏‏مجموعة شرف/‏‏‏‏ المالكة لشرف دي جي، بالإضافة إلى محطة بنك أبوظبي الأول لتصبح /‏‏‏‏أم الشيف/‏‏‏‏، ونور بنك لتصبح /‏‏‏‏الصفا/‏‏‏‏، داماك لتصبح /‏‏‏‏مرسى دبي/‏‏‏‏ ونخيل لتصبح محطة ‏‏الخيل.