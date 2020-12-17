محمد بن راشد يستقبل وزير الخارجية الباكستاني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في دبي ظهر اليوم، معالي مخدوم شاه قريشي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، الذي نقل إلى سموه رسالة من دولة عمران خان رئيس وزراء باكستان، تضمنت تحيات السيد خان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشكر إلى قيادة وحكومة دولة الإمارات على المعاملة الطيبة والرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية الباكستانية في الدولة، إلى جانب سبل تعزيز وتفعيل العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد، بما يعود بالخير على شعبيهما.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدور أبناء الجالية الباكستانية في الدولة الذين يعملون في كافة القطاعات التنموية، ومساهمتهم الفعالة في مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها دولتنا.

ومن ناحية أخرى، أشاد وزير الخارجية الباكستاني خلال اللقاء بالإجراءات الوقائية التي تطبقها دولة الإمارات للحد من انتشار وباء كورونا في المجتمع، ما ساهم بشكل كبير في التخفيف من آثار الجائحة السلبية على الصحة العامة والاقتصاد والسياحة وحركة المواصلات.

حضر اللقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وحمد عبيد الزعابي سفير الدولة لدى باكستان، والسيد أحمد أمجد علي القنصل العام الباكستاني في دبي.