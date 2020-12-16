سيف بن زايد يرحب بانضمام الهند لـ «ووترفولز»

أبوظبي (الاتحاد)

رحب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بانضمام الهند إلى مبادرة «ووترفولز» العالمية.

وقال سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أرحب بانضمام جمهورية الهند الصديقة للمبادرة الإنسانية العالمية (ووترفولز) للتعليم المستمر في القطاع الصحي، مما سيضيف قيمة كبيرة للمبادرة بما تتمتع به الهند من كفاءات طبية متميزة تثري عملية التدريب التخصصي للعاملين في خط الدفاع الأول وصولاً لتدريب مليون شخص من الكوادر الطبية حول العالم».

وأعرب ممثلو اللجنة المنظمة عن تقديرهم واعتزازهم لهذه المشاركة القيمة من مؤسسات طبية هندية، المشهود لها بكفاءتها وعراقتها. وقدم المشاركون من جمهورية الهند الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومة وشعباً على هذه المبادرة الفريدة من نوعها التي انطلقت برؤية إماراتية، بهدف دعم الكوادر الطبية حول العالم في جهودها الإنسانية المتواصلة وخاصة هذه الأيام في مواجهة جائحة «كورونا» إلى جانب دعم التعليم المستمر للكوادر الطبية.