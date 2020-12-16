100 ألف مستخدم سجلوا في «درب أبوظبي»

هالة الخياط (أبوظبي)

وصل عدد المسجلين في نظام «درب للتعرف المرورية» في أبوظبي إلى 100 ألف مستخدم، خلال 9 أيام من الإعلان عن بدء التسجيل، ويفصلنا 16 يوماً عن بدء تطبيق التعرفة في الثاني من يناير المقبل.

ودعا مركز النقل المتكامل في أبوظبي مالكي المركبات إلى المبادرة بالتسجيل، عبر تطبيق DARB الذكي، أو الموقع الإلكتروني، مبيناً أنه يتوجب على جميع مالكي المركبات في الدولة التسجيل في نظام التعرفة المرورية، بما في ذلك المركبات المعفاة من التعرفة.

وسيتم تفعيل التعرفة عبر أربع بوابات تقع على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي، وهي جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة بن زايد، وجسر المقطع، وجسر مصفح، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز انسيابية حركة الطرق، ورفع كفاءة قطاع النقل، وتقليل الاستخدام الفردي للمركبات، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل البديلة، بما يتماشى مع خطة النقل البري الشاملة لإمارة أبوظبي.