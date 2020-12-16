حمدان بن محمد: تعلّمنا من محمد بن راشد رسم مستقبلنا وعدم انتظاره

دبي (وام)

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة «تعلّمنا من محمد بن راشد رسم مستقبلنا وعدم انتظاره.. والمرحلة المقبلة تشكل منعطفاً مهماً في مسيرتنا التنموية، ونستعد لها بمشاريع واستراتيجيات تعكس طموحاتنا للمرحلة المقبلة.. كلي ثقة في قدرة فريق عملي في حكومة دبي، وكافة القطاعات العاملة في الإمارة على ترجمة هذه التطلعات واقعاً ملموساً، وخلق غدٍ أفضل ومستقبل مزدهر للجميع».

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة في مجلس سموه بند الشبا، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي.

وثمّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جهود الجهات الحكومية في إنجاز أجندة المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية لعام 2020، مشدداً سموه على دورها المتكامل في تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في ضرورة الإعداد المُحكم للمستقبل، وأهمية السياسات والمبادرات والخطط التي اعتمدها المجلس هذا العام، وترجمت نهج الإمارة في مواصلة مسيرة التنمية دون التوقف أمام التحديات، بل العمل على تحويلها لفرص تدفع هذه المسيرة نحو مستقبل أفضل. وقال سموه «فخور بالجهود الاستثنائية من كافة الجهات الحكومية والخاصة في 2020، وننتظر المزيد خلال الأعوام المقبلة.. سنسخر كافة الموارد والإمكانيات لتحقيق أجندة المجلس التنفيذي 2021 وسأتابع تنفيذها.. أهدافنا كبيرة وتتطلب جهوداً موازية من أجل إنجازها وفق رؤية وتطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لمستقبل التنمية الشاملة والمستدامة».

وأكد سموه أن دبي تمكنت خلال 2020 من إثبات قدرتها على مواجهة الأزمات وتخطيها بسياسات مرنة ومنهجية استباقية تستشرف ملامح المستقبل، وتبتكر حلولاً لتحدياته.

وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس أجندة عمل المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية لعام 2021، والتي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق الريادة والتميّز في القطاعات كافة، وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات.