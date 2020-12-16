خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات ومصر حائط صد ضد التدخلات الخارجية

أحمد عاطف وشعبان بلال وعبدالله أبو ضيف (القاهرة)

قال محللون سياسيون ودبلوماسيون: «إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى مصر تمثل دفعة قوية لمسار علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات». وأشاروا في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى ما تحمله الزيارة من دلالات قوية على متانة العلاقات والحرص المشترك على مواصلة التعاون، ومواصلة التشاور والتنسيق المستمر تجاه قضايا وأزمات المنطقة وتهديداتها من قبل تدخلات خارجية تهدف لخدمة أجندات لأطراف لا تريد الخير لدول وشعوب المنطقة.

وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك قضايا واضحة وصريحة تجمع مصر والإمارات معاً، ويتم التنسيق فيها، مؤكداً أن الزيارة بالتأكيد ستشمل توحيد الرؤى بخصوص الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن والذي سيتولى إدارة البلاد الشهر المقبل، وسط حالة انقسام لم تشهدها الولايات المتحدة الأميركية في تاريخها.

واتفقت الدكتورة نهى أبو بكر أستاذ العلوم السياسية مع الدكتور طارق فهمي على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع كلاً من مصر والإمارات العربية المتحدة معاً، حيث تمتد لعشرات السنين، وظهرت قوتها في الكثير من المواقف بداية من القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الشخصية الأقرب لقلوب المصريين على المستوى العربي، لما قدمه من دعم وحب للشعب المصري وليس فقط للحكومات المصرية في الأزمات.

وأضافت لـ«الاتحاد»، أن الزيارة هي الخامسة عشرة تقريباً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقاهرة، كأكثر مسؤول عربي زار البلاد في هذه الفترة، وهو ما يكشف أيضاً عن العلاقات الثنائية التي تجمع الزعيمين الأهم في المنطقة العربية، واللذين هما من أبرز صانعي السياسات على مستوى العالم.

أما السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق، فأوضح أن هذه الزيارة ستبحث العديد من الملفات المهمة الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن مواصلة المشاورات بين مصر والإمارات والدول الشقيقة العربية هي فرصة لموقف عربي موحد في ظل التغيرات التي تشهدها مختلف الملفات.

وأوضح بيومي لـ«الاتحاد»، أن أعين مصر والإمارات على ما يهم الدول العربية اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، مضيفاً أن ما يشغلنا إقليمياً هو ملفات سوريا وليبيا واليمن وشمال العراق وشرق البحر المتوسط وغيرها، خاصة في ظل التنسيق الكبير بين الدولتين خلال الفترة الأخيرة من اجتماعات سياسية وتعاون أمني وعسكري ومناورات أيضاً.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن ملف جائحة «كورونا» وتأثيراته على اقتصادات الدول العربية من نتائج مرضية ستكون محور المباحثات، مؤكداً تقدير مصر للمبادرة الإماراتية بإهداء القاهرة شحنة من اللقاحات ضد الفيروس.

ولفت بيومي إلى أن العلاقات بين البلدين تاريخية وممتدة منذ عشرات السنين، موضحاً أن الإمارات من أكبر المستثمرين في مصر، والجالية المصرية في الإمارات من أكبر الجاليات هناك، وتسهم في تقدم البلدين.

إلى ذلك، أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عمق العلاقات المصرية الإماراتية على المستويات كافة، مشيراً إلى أن أهمية هذه الزيارة تكمن في أنها تأتي في ظل التطورات في المشهد العربي والإقليمي والدولي وعلى صعيد الأزمات العربية تتطلب إجراء مباحثات على أرفع مستوى لتقريب وجهات النظر والتوصل لتلاقٍ حول كيفية التعامل مع كل هذه التغيرات.

وأوضح لـ«الاتحاد»، أن القمة تسجل التطورات الكبيرة التي تشهدها العلاقات على المستوى الثنائي، موضحاً أن انضمام الإمارات لمنتدى غاز المتوسط هو تطور ذو مغزى يكشف تقارب وجهات النظر بين الدولتين بالنسبة للتحديات التي تشهدها المنطقة لتكون في مصلحة البلدين.

شراكة

قال الدكتور جمال القليوبي خبير الطاقة المصري، إن انضمام الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب بجانب الدول الأعضاء المؤسسين، إضافة استراتيجية كبيرة، لا سيما أنها تحمل مستوى من شرائح الاستثمارات الكبرى في النفط والغاز.

وأضاف القليوبي لـ«الاتحاد»، أن الإمارات شريكٌ مع مصر في العديد من مشروعات الغاز والنفط في حقل ظهر، وكذلك في الدلتا والمتوسط والبحر الأحمر، إضافة إلى أنها من الدول الواعدة في استثمارات الغاز المستقبلية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لها استثمارات واعدة في إندونيسيا وجنوب آسيا في هذا السياق.

ولفت خبير الطاقة المصري إلى أن وجود الإمارات في عضوية كيان منتدى غاز المتوسط يجعلها عضواً فعالاً في ضخ أموال جديدة؛ لأنها مؤهلة لأن تكون ثاني أو ثالث أكبر احتياطي عالمي على مستوى العالم.