«نورت مصر».. يتصـدر «تويتر» ترحيباً بزيارة محمد بن زايد

أحمد القاضي (القاهرة)

تصدر (هاشتاج) «نورت مصر» قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تزامناً مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى مصر.

ورحب المصريون، في «الهاشتاج» عبر تغريداتهم، بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معربين عن حفاوتهم بالزيارة، قائلين إنها دليل على التقارب الشديد بين البلدين، بينما نشر مغردون آخرون رأيهم حول الزيارة، وأبرزوا أن مصر والإمارات واجَهَتا جماعة الإخوان الإرهابية سوياً بحزم وأنقذتا المنطقة منها.

ونشر المشاركون في «الهاشتاج» صوراً تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع كلمات تؤكد على العلاقة الطيبة بين البلدين، مثل تغريدة الشاب المصري صدّيق القاضي: «نورت مصر يا حبيبنا وزيارتك غالية علينا»، وتغريدة أخرى تقول: «حبيب المصريين الشيخ محمد بن زايد نورت مصر يا أبو خالد».

وشهد «الهاشتاج» نشر صور برج القاهرة الذي تزيّن بألوان علم الإمارات، تزامناً مع الزيارة وترحيباً بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع تعليقات من بينها: «مصر تحب أولاد الشيخ زايد» و«أهلاً وسهلاً بك في وطنك الثاني يا غالي».